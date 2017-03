¿Por qué los jeans tienen esos bolsillos pequeños?

(Tomada de la Red)

¿No te has preguntado por qué existe ese pequeño quinto bolsillo de pantalones?



Probablemente lo has intentado usar, pero lo dejaste de hacer gracias a la molestia que causa intentar alcanzar algo que esté en él y no lograrlo, y no, no es que tengas dedos gordos, es que es “imposible” hacerlo. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo tras crear estos pequeños bolsos?



En los años 1800 los vaqueros y mineros usaban relojes de cadena que guardaban en sus chalecos, para evitar que se rompieran. El bolsillo pequeño se llama realmente un bolsillo del reloj, y originalmente se creó para que fuera un lugar seguro para que los hombres almacenaran sus relojes del bolsillo. La primera marca que lo hizo fue Levi’s, y llegó al mercado en 1879.



De acuerdo con el blog de la compañía Levi’s los primeros pantalones de mezclilla o blue jeans tenían 4 bolsillos, uno en la parte trasera y tres en el frente, incluido el bolsillo pequeño, cuya finalidad era la protección de los relojes de bolsillo de la época.



Con el paso del tiempo el bolsillo se convirtió en una característica de los jeans, y a pesar de los múltiples cambios que ha sufrido luego de 163 años de existencia continua en cada par de pantalones.