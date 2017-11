TripAdvisor presuntamente censuro reportes de violación

(Tomada de la Red)

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) está investigando a TripAdvisor, el sitio de viajes más grande de internet, tras crecientes informes de que ha censurado los reportes que sus usuarios han querido subir a la plataforma sobre casos de violación o acoso sexual en algunos de los sitios que recomienda visitar en todo el mundo.Kristie Love, una de las usuarias, intentó varias veces reportar un abuso sexual que sufrió en un hotel en Playa de Carmen en 2010.Aunque incluyó referencias de la investigación policial y del Consulado de Estados Unidos en México, la plataforma borró sus publicaciones por presuntamente "violar las normas de idioma amigable para las familias", informó The Milwaukee Journal Sentinel el pasado 1 de noviembre.Tras darse a conocer este caso, docenas de viajeros compartieron más historias de primera mano sobre violaciones y otras experiencias negativas que TripAdvisor habría censurado.Como respuesta, la agencia de viajes implementó un nuevo "sistema de insignia" para marcar los hoteles o centros turísticos donde los usuarios han reportado situaciones inseguras como asaltos, acosos o discriminación.Ya que las insignias solamente permanecen publicadas durante tres meses, las personas se quejaron de que no era tiempo suficiente para prevenir a otras personas.Por tanto, la plataforma indicó que podría dejar las denuncias más tiempo en caso de surgir nuevos reportes sobre la persistencia de un problema.Ejemplo de ello es el caso reportado por Dawn Allison. Ella y su familia habían acudido varias ocasiones a la taberna Rams Head Tavern, en el sur de Baltimore, antes de enterarse de que una mujer había encontrado una cámara escondida en el baño.La madre de familia se enteró después que el dueño del restaurante había sido acusado por seis mujeres de haberlas grabado en secreto con el pantalón abajo. Su esposo, Burgess Allison, dijo al respecto:Lo primero que quería hacer era asegurarme de que esto estuviera en TripAdvisor, advirtiendo a las personas sobre lo que estaba sucediendo.Sin embargo, la publicación fue borrada al cabo de un día y la pareja recibió un correo electrónico notificándoles que su post no cumplía con las pautas de la empresa.Esto desencadenó una batalla de tres años que concluyó la semana pasada cuando TripAdvisor finalmente publicó la advertencia de los Allison.No obstante, la subió a un foro del estado de Maryland y no como una reseña del restaurante en cuestión.TripAdvisor sostiene que las reseñas en cuestión no cumplían con sus pautas de contenido para publicar. No obstante, la semana pasada la FTC envió una carta al senador Tammy Baldwin, de acuerdo con The Milwaukee Journal Sentinel, que dice lo siguiente:Cuando los consumidores no pueden publicar reseñas honestas sobre una empresa, puede perjudicar a otros consumidores cuyas habilidades para tomar decisiones de compra bien informadas se ven obstaculizadas y perjudican a las empresas que trabajan arduamente para obtener críticas positivas".Según TripAdvisor, su requisito de idioma "amigable para las familias" ya no existe y todas las publicaciones borradas previamente han sido restablecidas.La plataforma de reseñas, informó The Verge, indicó que no estaba al tanto de la investigación de FTC sobre sus prácticas y que ni siquiera ha sido contactada por el organismo. Con información de HIPERTEXTUAL.COM