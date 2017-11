El hackeo de Uber podría haber tenido repercusiones para México

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (Condusef) ha anunciado este jueves 23 de noviembre que detectó un aumento de las denuncias de clientes de Banco Azteca y Banorte por cargos no reconocidos procedentes de Uber.La mayoría de los casos suponen el robo de los datos bancarios y cargos de máximo 80 pesos, los cuales se registraron en su mayoría durante 2016 y este año.Las autoridades están investigando si más usuarios o conductores pudieron ser afectados por el ataque cibernético a la plataforma.Mario Di Costanzo, titular de la Condusef, afirmó durante el Encuentro Nacional de Microfinanzas que todavía no han tenido contacto con Uber, pero "sí con las instituciones financieras que de alguna manera tienen o están en la plataforma o sus tarjetas de crédito que entran en este esquema".Este trimestre las reclamaciones de comercio electrónico de Banorte aumentaron, es un caso parecido a lo que tuvimos con Banco Azteca acerca del tema de Uber, y a partir de que se reconoció este hackeo a la empresa Uber a nivel internacional estaremos pendientes en todas las delegaciones.La Condusef recomendó a los usuarios de Uber con tarjetas de crédito que revisen sus estados de cuenta para confirmar que no se ha llevado a cabo un cargo no reconocido.Mientras tanto, las autoridades seguirán investigando para confirmar si el hackeo a Uber tuvo repercusiones directas en México.El pasado 22 de noviembre, el servicio de transporte privado reconoció que había ocultado el ciberataque por el que pagó 100.000 dólares para que los hackers eliminaran la información robada. Según la compañía, los datos comprometidos incluyen nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, así como 600.000 licencias de conducir de Estados Unidos.Desde que el hackeo salió a la luz, Uber se enfrenta a investigaciones por parte de llinois, Massachusetts, Missouri, Nueva York y Connecticut, de la Comisión Federal de Comercio y una demanda de un usuario por negligencia.Con información de HIPERTEXTUAL.COM