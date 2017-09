1 de cada 4 mujeres mayores de 35 años podrían padecer incontinencia

(Tomada de la Red)

Este padecimiento que se presenta al realizar algún esfuerzo físico, puede ser tratado con técnicas como el láser desapareciendo el 80 a 95 % de la afección.A partir de los 35 años de edad algunas mujeres comienzan a padecer pérdida de la orina al realizar algún tipo de esfuerzo físico como hacer ejercicios, estornudar, toser, saltar y todo lo que ocasione presión a nivel abdominal. Según la Dra. Maryory Gómez Ginecobstetra y Especialista en Ginecología Estética con Láser, esto es lo que se conoce como Incontinencia Urinaria de Esfuerzo IUE que actualmente padecen muchas mujeres, “La presencia de la pérdida de orina ocasiona que se afecte tanto su vida social como en pareja y aun así muchas permanecen calladas, estos casos hay que afrontarlos y tratarlos”.Asimismo, comenta que es importante diferenciarla de otros tipos de incontinencia como la de urgencia, donde la mujer se ve en la necesidad de ir inmediatamente a un baño porque siente que puede experimentar un mal rato, indica Informe 21. En países de América Latina, como México, se ha estimado que la incidencia de IUE oscila entre el 15 % y el 30 %; sin embargo, existen pocos trabajos que muestren la prevalencia de la IUE y los costes que esta patología implica.En Venezuela no hay estadísticas nacionales publicadas acerca de la incidencia y prevalencia de esta patología, pero se habla de una prevalencia de 1 por cada 4 mujeres mayores de 35 años.Gómez afirma que uno de los factores de riesgo que pueden ocasionar la presencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo esta la obesidad, donde se observa un prevalencia 2,39 veces más frecuente, en la paridad y el trauma obstétrico del piso pélvico reporta una incidencia 4 veces mayor en pacientes multíparas, en especial en aquellas con pesos máximos fetales de 4kg o más.Por otro lado los procedimientos quirúrgicos previos para la cura de prolapsos y otras cirugías pélvicas se han considerado como factor predisponente para esta afección, reportándose una frecuencia de 1,7 veces más de incontinencia en pacientes histerectomizadas; y en mujeres con hábito tabáquico se ha observado una incidencia de 1,4 veces mayor en relación con las no fumadoras.Actualmente existe una variedad de tratamientos conservadores y quirúrgicos, pero todo depende de la evaluación y del tipo de incontinencia urinaria que presente la paciente. Como tratamiento conservador se aplica hoy día la terapia con Láser que puede mejorar e incluso desaparecer la incontinencia en 80 a 95% de las mujeres. Es un procedimiento que se realiza en el consultorio, no doloroso y que requiere de 3 sesiones con intervalo entre cada una de un mes.