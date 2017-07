Restaurante en CDMX promete a sus clientes no tocar 'Despacito'

(GH)

En la entrada del restaurante Yuban en la colonia Roma, de la Ciudad de México se lee la leyenda: “Espacio 100% libre de Maluma o Reggaetón y Despacito”.Marco Méndez, publicó en Facebook la fotografía de la peculiar pizarra.La publicación registra más de 49 mil compartidos en tres días.El gerente del restaurante, Fernando del Villar, declaró a Verne , de El País, que todo inició como una broma entre el personal.“Al chef le gusta mucho el rock, no le gusta para nada el reggaetón”, relató. No todos comparten sus gustos musicales, cuenta Del Villar, ya que el equipo de meseros tocaba reggaetón en las mañanas al abrir.Tal broma entre el personal trascendió y explicó: “Lo escribimos en el pizarrón y con las fotos se salió de control”.El gerente mencionó que aunque no es política de la empresa prohibir el tema o cualquiera de los éxitos de Maluma, aclaró que si un cliente solicita alguna de esas canciones, el restaurante no la pondrá.