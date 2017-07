99% de cerebros de jugadores de americano muestran daño cerebral

(Tomada de la Red)

La temporada de futbol americano está por comenzar y estas son excelentes noticias para los fanáticos de la NFL, pero no así para los jugadores. En el mayor estudio jamás realizado en individuos con CTE (Encelopatía Traumática Crónica) investigadores analizaron el cerebro de 202 jugadores de futbol americano que ya fallecieron.En general, 177 de los 202 jugadores – el 87% - fueron diagnosticados con CTE, se trata de una cifra sombría que incluso sorprendió a los investigadores.El estudio, llevado a cabo por investigadores de al Universidad de Boston, mostró que las probabilidades de desarrollar CTE – y el grado de severidad – vario a través de los niveles en que los jugadores competían.Para los jugadores a nivel preparatoria (de los cuales analizaron 14 cerebros) el 21% mostró señas de daño cerebral leve.Pero la mayoría de los jugadores universitarios, semi-profesionales y profesionales habían desarrollado CTE y más de la mitad (el 56%) de los universitarios y los semi-profesionales mostraron seña severas del trastorno.En el nivel más alto los hallazgos fueron más preocupantes. Dentro de los jugadores profesionales con CTE, el 86 por ciento demostró una patología severa – y esto afectaba a siete de los ocho jugadores de la CFL estudiados y 110 de los 111 jugadores de la NFL.Todos los cerebros estudiados fueron donados por sus familiares para investigación científica. No podemos estar seguros de porque, pero es probablemente fueron motivamos debido al debate publico sobre la CTE y los síntomas demostrados en los jugadores, indica Muy Interesante Esos síntomas comienzan con dolores de cabeza y desorientación, pero pueden desarrollarse hasta incluir perdida de memoria y comportamiento errático, por ultimo existe la posibilidad de desarrollar demencia, agresión y conductas suicidas.La prevalencia del daño cerebral revelado ha llevado a los investigadores a confirmar que es claro que el futbol americano cobra una cuota muy cara en las mentes de muchos de sus jugadores – y argumentan que esto es algo de lo que definitivamente debemos hablar.“Es imposible seguir ignorándolo,” dijo Ann McKee, neuropatóloga y una de las autoras del estudio a The Boston Globe. “Esto me dice que se trata de un problema de salud publica, algo que debería de preocupar a los padres y atletas. Todos los participantes estuvieron expuestos a un tipo de trauma de cabeza repetitivo similar mientras jugaban el mismo deporte.”