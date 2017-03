El perro más raro y antiguo del mundo acaba de ser descubierto

(Tomada de la Red)

Después de décadas de temer que el perro salvaje de las montañas de Nueva Guinea se hubiese extinguido en su hábitat natural, los investigadores finalmente confirmaron la existencia de una población sana y viable, escondida en una de las regiones más remotas e inhóspitas de la Tierra.Según el análisis de ADN, estos son los más antiguos y primitivos perros existentes, y una reciente expedición a la remota montaña central de Nueva Guinea ha dado lugar a más de 100 fotografías de al menos 15 individuos silvestres, incluyendo machos, hembras y cachorros. En aislamiento y lejos del contacto humano.El descubrimiento y la confirmación del perro salvaje de las tierras altas por primera vez en más de medio siglo no es sólo emocionante, sino una oportunidad increíble para la ciencia", asegura el grupo detrás del descubrimiento, la Fundación de perros salvajes Highland de Nueva Guinea."La Expedición 2016 fue capaz de localizar, observar, reunir documentación y muestras biológicas, y confirmar mediante pruebas de ADN que al menos algunos ejemplares todavía existen y prosperan en las tierras altas de Nueva Guinea".Si no estás familiarizado con estas hermosas criaturas, te platicamos un poco de su historia, los perros salvajes de las montañas de Nueva Guinea sólo se conocían a partir de dos fotografías prometedoras pero no confirmadas en los últimos años, una tomada en 2005 y la otra en 2012.No habían sido documentados con certeza en su rango natural en más de medio siglo, y los expertos temían que lo que quedaba de los antiguos perros se había reducido a la extinción. Pero ahora nos damos cuenta que en realidad son realmente buenos ocultándose.Las empresas mineras locales han sido encargadas de tomar medidas especiales de protección ambiental para proteger la zona y el ecosistema que rodea sus instalaciones, lo que significa que han "creado inadvertidamente un santuario en el que el HWD podría prosperar".