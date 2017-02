Cinco "trucos" de cocina infalibles

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si tu punto débil en el hogar es la cocina, seguro agradecerás estos consejos.



Ya sea para conservar los alimentos o para prepararlos con mayor facilidad, estos 5 trucos te ayudarán en la labor de preparar los alimentos.



Fuiste al mercado y compraste un lomo de pescado para la semana y no quieres que se te eche a perder. Pide el pescado limpio y al llegar a casa enjuágalo y sécalo completamente con toallas absorbentes.



Luego, porciona el lomo de pescado en las porciones que necesites y envuelve cada una en plástico adherente, procurando eliminar cualquier burbuja de aire.



Cuando ya tengas todas las porciones, congélalas sin apilarlas, para que el filete conserve bien su forma y textura. Una vez que ya esté congelado por completo, acomódalo a tu gusto en el congelador.



Retira las porciones deseadas y colócalas en el refrigerador sobre un plato 12 horas antes de utilizarlas.



Si odias pelar y limpiar ajos, toma nota: separa los dientes de ajo y colócalos en un tazón con agua fría. Agrega unos cubos de hielo y deja reposar durante 20 minutos.



Otro truco: coloca uno o dos dientes de ajo al interior de un frasco de vidrio. Coloca la tapa y agita vigorosamente: el movimiento desprenderá la piel y será más fácil retirarla.



¿Cómo saber si un melón está en su punto óptimo?



Por lo general, los vendedores de verdura sabrán escogerte el melón si así lo pides, pero si vas al supermercado lo primero que tienes que tomar en cuenta es la piel, la cual debe está rugosa.



Luego, fíjate en el color: si tiene un color verdoso, es el que melón todavía no está maduro, opta por las piezas con un color que vaya hacia lo amarillo.



Ahora, toma el melón en tus manos y presiólalo ligeramente. Si sientes que cede un poco, ya está en su punto.



Si vas a preparar una carne al horno y no quieres que quede seca, te recomendamos que primero selles la pieza completa en aceite.



Después, coloca la pieza sobre trozos de zanahoria, apio y poro y báñalas con un poco de caldo de res. Hornea durante el tiempo indicado para la receta y vierte caldo de res durante la cocción para generar humedad al interior del horno.



Además, el caldo le agregará sabor a las verduras y después podrás hacer una salsa con ellas.



Si no sabes cómo cocinar la berenjena, lo primero que tienes que hacer es desflemarla. Córtalas en rodajas o rebanadas, colócalas en una bandeja y espolvoréalas con mucha sal.



Notarás que la berenjena soltará un líquido café: enjuágalas y exprime un poco de jugo de limón y aceite de oliva sobre la berenjena. Cocina como indica la receta.