Entrena tu memoria al día en menos de 20 minutos

El Alzheimer ya se considera “la gran epidemia del Siglo XXI”. Con una esperanza de vida cada vez mayor, sus estadísticas se disparan.Desgraciadamente aún no hay cura, pero la adopción de hábitos de vida saludable puede retrasar su aparición.Los primeros signos más comunes del Alzheimer son los olvidos de cosas que tienen que ver con la memoria más reciente o no recordar fechas importantes o nombres de personas allegadas.La empresa catalana Memoria Ágil ha diseñado un método para entrenar la memoria y mejorar la concentración. Solo te llevará 20 minutos al día:1. Trabaja un listado de aquellas palabras o conceptos que quieras recordar:Imagina que tienes un listado de palabras tipo libro, gato, botella, auriculares y ventana. Es recomendable empezar con cosas visibles como objetos o personas y después, cuando adquieras más práctica, pasar a conceptos intangibles como por ejemplo, amor, miedo, paz, etc, indica Informe 21 2. Crea una imagen vívida y divertida de lo que pretendes recordar:Se trata de crear una imagen real para ayudar a tu cerebro a recordar. No es cuestión sólo de pensarlo, sino que tienes que concentrarte, cerrar los ojos e imaginarlo bien para que el cerebro de verdad lo recuerde.3. Crea una película con esas palabras:Puedes empezar, por ejemplo, viendo un libro. Un libro enorme, más grande que tú, que se abre todo polvoriento. Justo, en ese momento, entra un gato rabioso que empieza a hacer jirones el libro, rompiéndolo en mil pedazos. Y puedes ver cómo todos esos pedazos de papel flotan por el aire y de repente forman un remolino y se meten dentro de una botella de cristal. Entonces, ves cómo la botella cobra vida y tiene patas y ojos y empieza a hacer footing mientras se coloca unos auriculares para escuchar música mientras va pegando brincos alegremente. Entonces, la botella se pone en posición de salida, como si fuese a hacer un sprint, y cuando comienza a correr en vez de saltar vallas la ves saltando a través de ventanas.A este ejercicio se le llama crear una película. Es algo visual, divertido y sin sentido. Esas son las claves para que el cerebro lo recuerde.4.- Refuerza las imágenes de esa película que has creado.Esto te permitirá retener en el cerebro esa lista de palabras durante bastante tiempo.Recuerda que “retar a la enfermedad del Alzheimer, es retar al cerebro”.