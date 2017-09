Vuela el primer 'dron taxi' en Dubái

(Tomada de la Red)

La revolución de los drones ha alcanzado dimensiones nunca imaginadas, con aplicaciones que no solo se limitan a la filmación de imágenes.Aunque fue una de sus utilidades más conocidas, esta tecnología está abriendo una nueva era también en el transporte.El primer dron taxi ha realizado su primer vuelo en Dubái. El emirato llevaba meses planteando modernizar la urbe con pruebas de distintas características.Pero ha sido la marca alemana de drones Volocopter la que ha construido el modelo que llevará, como máximo, a dos pasajeros por los aires de Dubái, aliviando así la congestión del tráfico e, inevitablemente, la contaminación.El dron taxi es eléctrico y utiliza la tecnología GPS para programar la ruta. Podrá realizar viajes de hasta 30 minutos; eso sí, necesitará 2 horas para recargarse.Pero si por algo destaca esta tecnología es, además del vuelo de hasta 200 metros de altitud y una velocidad de 100 kilómetros por hora, por la fácil accesibilidad que tendrá para los usuarios.Quien desee acceder a los servicios del dron taxi solo tendrá que solicitarlo a través de una app en su Smartphone, y éste acudirá inmediatamente al encuentro.El aterrizaje se produce con un sofisticado control de tierra para evitar accidentes, si bien el vehículo volador lleva consigo incluso un paracaídas, indica Muy Interesante El primer vuelo se ha realizado el 25 de septiembre y, por el momento, el dron no llevaba pasajeros. Pero se trata del primer vuelo autónomo, sin una monitorización humana, y las pruebas han resultado todo un éxito.Por ello, Dubái quiere generalizar este sistema de transporte dentro de los próximos 5 años. Pero las pretensiones van mucho más allá. El emirato pretende que para 2030 una cuarta parte de sus vehículos sean de auto-conducción aérea.Solo es cuestión de tiempo que más países tomen esta tecnología y la introduzcan en las grandes urbes. La tendencia de un transporte más ecológico y eficiente está en boga, aunque la principal intención del emirato es que se reduzca el volumen de tráfico.Estamos ante el futuro de transporte que, bajo todo pronóstico, tendrá a los vehículos eléctricos, aéreos o no, como protagonistas de la revolución.