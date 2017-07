Tres comportamientos que debes hacer para vivir más tiempo

(Tomada de la Red)

A pesar de que vivimos una era emocionante de tecnología de vanguardia, genómica y medicina personalizada de precisión, tu mejor oportunidad de vivir una vida larga y saludable es incontestablemente de baja tecnología: No fumes, no tengas obesidad y deja el alcohol.En un estudio publicado en la revista Health Affairs, investigadores de la Universidad de Michigan rastrearon a más de 14,000 personas a partir de los 50 años, indica Muy Interesante Encontraron que aquellos que llegaron a 50 que nunca habían fumado, que en la actualidad no eran obesos y que actualmente no bebían mucho (definido como menos de 14 bebidas por semana para los hombres y menos de siete por semana para las mujeres) vivían siete años más que sus compañeros .Los investigadores también rastrearon la discapacidad encontrando que había un incremento significativo con las personas que no eran saludables. En otras palabras, no se trata sólo de un aumento de la vida; se trataba de un aumento de buena vida.En primer lugar, los aspectos positivos: Las tres características clave de estilo de vida son altamente modificables. Y aunque este estudio incluyó a individuos que nunca habían fumado, la investigación muestra que cuando los fumadores actuales renuncian, casi inmediatamente empiezan a obtener beneficios.Ahora, los negativos: Científicos descubrieron que casi el 80% de los estadounidenses que tienen 50 años han fumado, han sido obesos, o ambos. Existen, por supuesto, razones socioeconómicas y estructurales para ello. "En casi todas las medidas estadísticas ... la clase baja de Estados Unidos ahora fuma más y muere más por los cigarrillos que otros estadounidenses", informó el Washington Post.Vale la pena señalar que para este nuevo estudio, los investigadores controlaron el nivel de educación, así como la raza y la etnia.En general, esto significa que como sociedad, tenemos un largo camino por recorrer cuando se trata de promover la salud y la longevidad. Es demasiado simplista decir que la solución está en la elección individual, pero al menos ahora tenemos más evidencia de dónde deberíamos enfocar nuestras prioridades de salud pública y políticas. Vivir más años saludables están en juego.