Por qué nunca debes rellenar tu botella plástica de agua

(Tomada de la Red)

La mayoría de nosotros no piensa dos veces en rellenar nuestras botellas plásticas de agua. Después de todo, todo es en nombre de la hidratación personal y es ecológico... Y no hay absolutamente nada perjudicial sobre una simple botella de agua, ¿o sí?



¡Incorrecto! Esa botella de agua de plástico podría hacer más daño a tu cuerpo que bien, aseguran los expertos. ¿Por qué? Podemos agradecerle al Biphenol A (conocido comúnmente como BPA), un producto químico usado para fabricar los plásticos.



Este producto químico nocivo puede lixiviar en el agua y crecer rápidamente bacterias peligrosas en las grietas de la botella, y las consecuencias para la salud son bastante graves.



"Ciertas sustancias químicas que se encuentran en las botellas de plástico pueden tener efectos en todos los sistemas de nuestros cuerpos", explicó la doctora Marilyn Glenville. "Pueden afectar a la ovulación, y aumentar nuestro riesgo de problemas hormonales como PCOS, endometriosis y cáncer de mama, entre otras cosas".



En un estudio realizado por Treadmill Reviews, investigadores probaron las botellas de agua utilizadas por los atletas durante una semana y encontraron que el número de bacterias alcanzó más de 900,000 unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado.



Y para que te des una idea, son más bacterias que el asiento de inodoro promedio. Además, el 60% de esos gérmenes fueron capaces de enfermar a la gente, indica Muy Interesante.



Para hidratar sin daño, los bebedores inteligentes deben evitar reutilizar las botellas desechables. En su lugar, debes de reciclarlas después de beber una vez; O, mejor aún, invierte en una botella de plástico sin BPA o uno hecho de vidrio o acero inoxidable. No sólo va a beneficiar tu salud, sino que también ayudarás al medio ambiente.