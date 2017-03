Lo que realmente significa que te guste “un tipo” de personas

(Tomada de la Red)

¿Alguna vez has notado que todos tus ex se parecen? O, si de alguna manera varían en apariencia, por lo menos tienen mucho en común - una educación similar, probablemente se dediquen a cosas similares, etc.



Si bien puede parecer que simplemente tienes un "tipo", pero un estudio reveló que a quien nos sentimos atraídos se basa en gran parte en nuestra propia conveniencia y en dónde vivimos.



Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, científicos de la Universidad de California, analizaron las características de más de 1,000 pares heterosexuales anteriores y actuales.



Descubrieron que los compañeros anteriores de la mayoría de la gente tienen cualidades físicas similares. "Durante el proceso de selección de pareja, las personas pueden tener dificultades en diferenciar entre los socios que resultan ser de corto plazo versus los comprometidos a largo plazo", señalaron los autores del estudio.



Científicos también encontraron que la gente parece estar atraída a otros con inteligencia similar, religiosa, y antecedentes de la educación.



Pero eso no es enteramente porque estás solamente buscando ciertos tipos de gente. En cambio, cuando las similitudes se producen las personas atractivas tienden a seducir a otras personas atractivas, y aquellos con antecedentes similares tienden a reunirse entre sí, incluyendo el lugar donde vivimos.



"¿La gente tiene un tipo? Sí ", aseguró el autor principal del estudio, el Dr. Paul Eastwick, profesor asociado de psicología. "Pero a veces refleja tu deseabilidad personal y algunas veces refleja dónde vives".