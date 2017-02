¿Por qué el Premio de la Academia es llamado "Oscar"?

(Tomada de la Red)

Los Premios Oscar, nombre que recibe la estatuilla que reciben los ganadores. Pero, ¿de dónde salió el nombre de la estatuilla?





La teoría más popular es que el sobrenombre al Premio de la Academia al Mérito – nombre oficial de la estatuilla – se acuña a la bibliotecaria del Premio de la Academia y futura Directora de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Margaret Herrick.



La historia dicta que cuando vio la estatuilla por primera vez en 1931, dijo que se parecía a su tío Oscar. Según Emanuel Levy, autor del libro All about Oscar: The History and Politics of the Academy Awards, el columnista Sidney Skolsky estaba ahí cuando lo dijo y más tarde escribiría que “Los empleados habían apodado con cariño a la famosa estatuilla como ‘Oscar.’”



Aunque el primer uso del nombre ‘Oscar’ fue documentado por Skolsky – en un artículo del New York Daily de 1934 – no hay evidencia de que en realidad el columnista sea responsable de la cita de arriba. En sus memorias de 1975, Don’t Get Me Wrong, I Love Hollywood, Skolsky dijo haber usado el nombre en referencia a una línea de una clásica broma vodevil, “¿Me darías un cigarro, Oscar?”, en un intento de burlarse de lo pretenciosos que eran los Premios de la Academia al humanizar a la estatuilla.