Confesiones de infieles

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Más del 80% de los infieles no siente culpa ni arrepentimiento, así lo señala una encuesta.



La encuesta del sitio para encontrar amantes, Second Love, también reveló que seis de cada diez personas perdonaron la infidelidad de su pareja.



Esta red social para personas comprometidas que buscan una relación paralela con más de 2.5 millones de usuarios en el mundo, realizó una encuesta en la que participaron más de mil usuarios en cada país de América en donde tiene presencia: Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia.



De la experiencia personal de estos usuarios se detectó que más del 80% no siente culpa ni arrepentimiento de haber cometido una infidelidad y más del 90% reveló que nada cambió a partir de haberlo hecho.



A su vez, se les consultó a los que han sido descubiertos si sus parejas los han perdonado y los porcentajes fueron estos:



•El 20% se separó definitivamente

•El 10% perdonó, pero no lo superó.

•El 60% perdonó y lo superó.



Estos llamativos números reflejan que, hoy en día, la infidelidad está siendo cada vez más aceptada por las parejas modernas.



“Los números de la encuesta sorprenden porque uno sospecharía todo lo contrario. Creo que tiene que ver con la intimidad de las parejas donde no siempre sucede lo mismo que lo que muestran en la vida pública.



Hay un proceso de entendimiento donde muchas personas, tanto hombres como mujeres, ponen en la balanza todo lo que incluye a una pareja y deciden intentar seguir adelante”, comentó Matias Lamouret, vocero de Second Love para Latinoamérica.



Esta red social es una novedosa plataforma de Internet (disponible para smartphones y tablets) que ofrece la posibilidad de contactarse con personas comprometidas que buscan una aventura amorosa con alguien que está en su misma condición.