¿Sabes que hacer si tu hijo se ahoga?

(Tomada de la Red)

Los niños pequeños tienden a ser muy vulnerables en su etapa de crecimiento y desarrollo y muchas veces un simple descuido puede costarle la vida.Debemos tener muy en cuenta que cualquier artefacto o alimento podría causar un “Atragantamiento” y de esta manera provocar muerte por asfixia. Hasta para un adulto resulta difícil esta situación, imagínense para un niño pequeño que no sabe ni tiene el conocimiento de como reaccionar frente a esta situación.El Atragantamiento puede ocurrir de un momento a otro, el niño pequeño puede empezar a toser como una forma de defensa para expulsar el alimento u objeto que no le permite respirar, luego al no poder respirar sus labios y cara comenzarán a tornarse de color morado.A continuación les dejamos una serie de consejos y pasos para seguir en caso de atragamiento en niños.Lo primero que debe tener en cuenta es permanecer lo mas calmado posible para poder actuar de la manera correcta. Luego verifique si el niño puede toser, respirar o hablar, si puede hacer estas cosas entonces el atragamiento no es tan grave.Si el niño tose fuertemente, entonces debe animarlo a que siga tosiendo para que expulse lo que no le permite respirar. También puede abrir su boca y verificar si puede ver el objeto u alimento para de esta manera tratar de extraerlo con mucho cuidado.Lo primero que debes hacer es inclinar el niño hacia delante y darle 5 golpes secos en la espalda con la palma de tu mano, luego verifica si en la boca del niño se puede ver el objeto, sino es así inténtalo de nuevo y verifica otra vez.Si el método anterior no funciona, entonces debes poner el practica la famosa maniobra de “Heimlich” que se trata de colocar el puño cerrado justo en medio del abdomen y con la otra mano hacer presión varias veces para expulsar el objeto que le impide respirar.Si el niño tiene meses edad, entonces lo primero que debes hacer es colocarlo boca abajo encima de tu pierna, sostenerlo con un solo brazo y darle 5 palmadas justo en la parte superior de la espalda, cerca de la nuca para que pueda expulsar el objeto u alimento.Si el método anterior no funciona, entonces debe colocar el niño boca arriba en la cama, coloca solo dos dedos de tu mano justo en medio del pecho y luego comienza hacer compresiones varias veces para que el niño expulse lo que no le permite respirar.Recuerden que un niño puede asfixiarse en menos de 5 minutos, en tan poco tiempo es difícil pedir ayuda, los primeros auxilios se los debes dar tu y mientras lo atiendes puedes pedir ayuda por teléfono. Con información de ALDEAVIRAL.COM