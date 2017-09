Cosas que debes dejar de hacer al llegar a los 30s

(SUN)

El tercer escalón es difícil, de hecho para muchos es la delgada línea entre la juventud y la verdadera madurez. Y no existe una edad específica en la que deberías empezar o dejar de hacer cosas, pero sería bueno que la madurez te ayudará a dejar todo lo malo.



Depender financieramente de otros: Ya tienes 30, tienes buen cuerpo, buena salud, buena mente, ya es hora de que te hagas cargo de ti misma. Claro, las emergencias suceden y tal vez necesites la ayuda de alguien más, pero a esta edad ya no deberías depender del dinero de nadie.



No tener un fondo de emergencia: Deberías tener uno en tus 20s, pero si lograste sobrevivir sin uno, definitivamente lo necesitas ahora, sin importar si tienes familia o no. Y si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, es súper importante que al menos tengas unos ahorros para cualquier emergencia.



Quedarte en una mala relación por mucho tiempo: Aunque te asuste mucho la idea de convertirte en la próxima Bridget Jones, te debería de asustar más la idea de quedarte en una mala relación por el simple hecho de no querer estar sola. Ahora en día las mujeres de 30 años están más solteras que nunca, ¿y sabes qué? Están súper bien.



No llamarte feminista por culpa de otros chicos: Si crees que los chicos automáticamente te llamarán "feminazi", es porque necesitas empezar a juntarte con otro tipo de gente. El feminismo dice que las mujeres merecen los mismos derechos que los hombres, mas no que odies a los hombres. Aquellos que no puedan entender eso, no son hombres, son niños. Y no hay nada peor que un misógino con pañales.



No desestresarte lo suficiente: Acumular el estrés dentro y pensar que puedes lidiar con él después, no sólo te hace mucho daño, sino que también te quita juventud… y salud. Haz lo que tengas que hacer, ¡pero relájate! No importa si eso conlleva unas vacaciones de vez en cuando o salir con los amigos un viernes por la noche.



No darle prioridad al sueño: Claro, en tus 20s podrías madrugar sin problemas, pero tu cuerpo poco a poco te irá cobrando factura. No tolero que la gente diga que el sueño es una pérdida de tiempo… ¿acaso no han investigado lo que el sueño le hace a su cuerpo? De 7 a 8 horas de sueño evita un sinfín de enfermedades y el riesgo de tener obesidad, diabetes, ¡y más!



No creer en el poder del bloqueador solar: Cuando era adolescente quería broncearme, y convenientemente odiaba ponerme bloqueador solar cada que iba a la playa. Y por un rato no pasó nada, pero ahora sé el daño que le ha provocado a mi piel. ¿Quieres arrugas a tus 30s? Si tu respuesta es no, ponte bloqueador.



No ir al doctor: Mi novio se aguantó una peritonitis por más de 10 días. Al borde de la muerte se dio cuenta que no era una buena idea no querer ir al doctor. Ya tienes 30, ya no eres invencible y deberías checarte regularmente.



Hacer dietas rápidas: No comer por 2 días para caber en tu vestido de dama de honor es una muy mala idea. No sólo pones en riesgo tus niveles de energía, sino tu concentración, tu estado mental y, por supuesto, tu salud. Las dietas rápidas parecerán mágicas, pero te cobrarán factura más adelante.



Llegar tarde y pensar que es lindo: Pon múltiples alarmas si es necesario, pero aprende a respetar el tiempo de los demás. A veces eso significa ir a un lugar sin maquillaje, pero créeme, la gente preferirá verte ahí, que arreglada, pero horas más tarde. Si no PUEDES hacer algo, di que no podrás, así no tendrás a la gente esperando.



No hacer lo que dijiste que harías: Repite conmigo: "Trataré de evitar hacer promesas que no puedo cumplir y disculparme luego". ¡Honra tus compromisos! Si te cuesta mucho trabajo, trata de verle una solución, ¿por qué ser la chica que SIEMPRE se da por vencida?