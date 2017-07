Las arañas más aterradoras del planeta

(Tomada de la Red)

Prácticamente todas las arañas son carnívoras (se alimentan de grillos, cucarachas, moscas, pájaros y vertebrados pequeños...), pero existen algunas -muy pocas, eso sí- especies herbívoras (como la saltarina Bagheera kiplingi, una araña de Centroamérica que solo come plantas).Los científicos están convencidos de que aún quedan especies asombrosas por descubrir. Por el momento, se conocen aproximadamente 43.000 tipos de arañas en todo el mundo y solo en Australia existen más de 4.000 especies de arañas.Aunque hay personas que sufren de aracnofobia, lo más llamativo de todo es que a pesar del pánico que pueda provocarnos verlas, las arañas consideradas como más aterradoras son inofensivas para el ser humano. De hecho, se dan más casos de heridas causadas por reacciones de miedo ante la visión de una de estas arañas que por picaduras de araña.Un curioso estudio publicado en 2012 en la revista The Science of Nature, reveló que si todas las arañas del planeta se coordinaran y comenzaran a comerse a los seres humanos, tardarían menos de un año en hacerlo e incluso pasarían hambre, pues entre todas comen el equivalente a 400-800 millones de toneladas al año en presas.Fuera de suposiciones, si tuviéramos que destacar una araña por su picadura mortal esta sería sin duda la araña Atrax robustus. Esta araña australiana, conocida también como araña de Sídney, es una de las arañas con la picadura más potente del mundo, pues sus colmillos son incluso capaces de atravesar un zapato humano.La araña bananera (Phoneutria nigriventer) es otra de las que destaca por su veneno letal. Es agresiva, grande (ocupa la palma de la mano), rápida y tan venenosa que la cantidad de veneno necesario para matar a un ratón de 20 gramos es de apenas 6 microgramos por vía intravenosa, indica Muy Interesante Para algunos científicos, es la araña más tóxica del mundo. Para otros, un espécimen peculiar, pues en los hombres provoca un efecto secundario un tanto curioso: la toxina produce una erección de 4 horas mínimo de duración; eso sí, es dolorosa y puede conducir a males mayores si no recibe tratamiento.Sin embargo, las arañas que vamos a ver hoy destacan no tanto por su toxicidad, sino por su aspecto. Un solo vistazo a estas arañas –con aumento, pues la mayoría son de nimio tamaño-, hará que te sorprendas una vez más de las maravillosas criaturas que podemos encontrar en la naturaleza.Araña elefante (Maratus elephans)Dentro de la especie de la especie de arañas pavo real -consideradas de las más bonitas gracias a sus vistosos colores y al baile que los machos realizan para llamar la atención de las hembras-, en 2015 un equipo de científicos de la Universidad de California en Berkeley (EE. UU) presentó el descubrimiento en Australia de varios ejemplares no conocidos.Entre ellos se encuentra la bautizada como araña elefante, hallada en Sídney por el fotógrafo Jürgen Otto, que presenta en las solapas traseras de su cuerpo lo que parece ser la silueta de un elefante. Se trata de una araña muy pequeña, apenas unos 3-5 milímetros, por lo que es necesario el uso de una lupa o una lente potente para percibir su particular belleza. Es curioso que cuando la araña no lleva a cabo el cortejo, dobla su zona corporal de exhibición cerca de su abdomen.Araña cara de ogroEl género más común de la familia de las Deinopidae es el Deinopis. Estas criaturas son conocidas como arañas cara de ogro precisamente porque presentan unos grandes ojos que recuerdan a esta criatura mitológica.Las arañas cara de ogro o arañas gladiadoras se encuentran en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, sobre todo en Sudamérica, África y Oceanía principalmente.Miden unos 2 centímetros y tienen fundamentalmente hábitos nocturnos. Sus llamativos ojos les sirven para ver mejor en la oscuridad.Como curiosidad, para cazar a sus presas tejen una especie de red entre sus patas y esperan a que esté a una distancia adecuada para echarse encima de la presa atrapando a su víctima con la red, al igual que los gladiadores romanos reciarios, los luchadores de la red.Araña cazadora giganteLa araña cazadora gigante (Heteropoda maxima) es la araña con patas más grande del mundo. Para que nos hagamos una idea, su longitud puede llegar hasta 30 centímetros. El motivo por el que es capaz de crecer hasta tan magno tamaño es un misterio para los científicos.Con un aspecto similar al de un cangrejo, estas arañas suelen esconderse en cuevas, de ahí que su crecimiento sea lento pero contundente (las presas escasean en el exterior). Se alimenta de ranas y grillos. Habita únicamente en Laos.Araña Goliat come pájarosSi nos fijamos en sus piernas, la araña goliat come pájaros es la segunda araña más grande del mundo.Sus patas pueden abarcar un pie humano completo y hace un extraño ruido al moverse debido a su tamaño, una especie de sonido metálico como si de los cascos de un caballo se tratara.Esta colosal araña puede matar a un pequeño mamífero, inyectando un veneno a través de sus colmillos.Araña de seda de oroLas arañas seda de oro, dentro del género Nephilia, son muy particulares, pues la seda que producen es de color amarillento que, con los rayos de sol, se torna de color dorado, como si de fibras de oro se tratase.Estas arañas pueden encontrarse por todo el mundo, América del Sur, África o Australia. Sus presas favoritas son los saltamontes, las polillas y los escarabajos. De nuevo, su veneno no es preocupante para el ser humano pues nunca llega a ser fatal. Como mucho, puede causar dolor, irritación y dificultad para respirar, sobre todo en personas con alergias.Araña tramperaLa mayoría de las arañas de esta familia se dedican a construir madrigueras trampa para apresar a sus víctimas. Esta araña abunda en las regiones cálidas, aunque también pueden encontrarse algunas especies en países templados. La salvedad es que su tamaño es bastante menor.¿Cómo prepara la trampa? Primero, la araña abre en el suelo un agujero de forma cilíndrica y bastante profundo, de 30 a 60 centímetros y de varios centímetros de ancho, y lo tapa con una especie de puerta de papel de seda y tierra, un camuflaje perfecto.La araña se queda en el fondo del agujero. En cuanto un insecto se acerca, sale, lo captura rápidamente y lo arrastra hasta el fondo para disfrutar de su manjar. Suelen ser de color negro o color café.Araña mariquitaLa araña mariquita (Eresus sandaliatus) es una de las más raras en Europa. Vive en madrigueras que recubren con seda y pueden localizarse en todo el norte y centro de Europa.Esta curiosa araña presenta unos puntos negros, cuatro grandes y dos más pequeños en la parte trasera junto con un color naranja brillante o rojo que las hace asemejarse a las mariquitas.Eso sí, los únicos ejemplares que presentan esta curiosa característica son los machos. Las hembras son todas de color negro azabache, al igual que los machos cuando son muy jóvenes aún.Araña cangrejo de ocho manchasLas arañas cangrejo (Misumena vatia) son muy comunes en Eurasia y América del Norte, aunque se conocen pocos datos sobre ellas. Su característica forma, color y veneno, la convierten en una araña de lo más llamativa.Habitualmente podemos encontrarlas en las flores, pues su presa favorita son las abejas. Su velocidad de movimiento y su potente veneno hacen el resto.Araña tigreLa araña tigre (Scytodes globula) puede encontrarse masivamente en Chile, pero también en Perú, Uruguay o Argentina. Para apresar a sus víctimas, la araña tigre se mueve sigilosamente hacia su víctima y le escupe una pegajosísima telaraña.Luego se acerca rápidamente y le inocula el veneno. Este método de ataque le facilita poder cazar abejorros, cucarachas o incluso otras arañas. Es inofensiva para el ser humano.En 2013 descubrieron en Sri Lanka una tarántula de este tipo pero tan grande como una cara humana y muy venenosa.Tarántula azul cobaltoNos centramos ahora en la tarántula azul cobalto (Haplopelma Lividum Cobalt Blue). Esta araña es agresiva y rápida y de gran tamaño.Su cuerpo llega a los 10 centímetros de largo y sus patas pueden llegar a medir 30 cms. Su veneno no provoca graves daños en el ser humano, pero la mordedura es bastante dolorosa.Araña cara felizTheridion grallator, también conocida como la araña de cara feliz hawaiana, puede encontrarse en las islas de Oahu, Molokai, Maui y Hawái.Como podemos ver en la imagen, su rasgo más llamativo es que presenta unos patrones únicos que se asemejan a una cara sonriente y que decoran su abdomen.Probablemente sea una estrategia efectiva para disuadir a las aves depredadoras.Araña saltadoraLas arañas saltadoras son muy numerosas; hay unas 4.000 especies descritas. Cazan al acecho y destacan por su efectiva visión -algo no habitual entre arañas- y su gran capacidad de salto como combinación exitosa para cazar.Son arañas de tamaño bastante pequeño, apenas unos pocos centímetros. Respecto a su veneno, no se considera peligrosa para los seres humanos y su primer movimiento cuando nota un ser humano cerca es esconderse.Araña loboSimplemente aterradora. La araña lobo (Lycosa tarantula) no necesita trampas o trucos para atrapar a su presa pues es un corredor ágil que utiliza la fuerza bruta para acabar con cualquier desaprensivo que se acerque a su entorno.La coloca en su espalda antes de darle el mordisco fatal. Esta araña cazadora podemos encontrarla en todo el mundo y es la mayor araña del viejo continente.Las hembras miden de 27 a 30 mm y los machos de 19 a 25 mm. Pero no nos preocupemos. A pesar de ser grande, es raro que pique a un ser humano, pues ante un enemigo más grande que él suele esconderse/huir.Araña espejoLa araña espejo (Thwaitesia argentiopunctata) es una especie de araña que se encuentra fundamentalmente en Australia. La longitud del cuerpo es de alrededor de 3 milímetros para los machos y de 4 mm para las hembras.Su abdomen está decorado en colores crema, verde, amarillo y rojo. ¿Por qué se llaman así? Porque cuentan con unos parches plateados reflectantes en su abdomen que pueden cambiar de tamaño dependiendo de lo amenazada que se sienta la araña.Tarántula babuina naranjaLa tarántula babuina naranja (Pterinochilus murinus) es una especie de tarántula localizada en las regiones del centro y Sur de África.Esta araña posee todas las características que probablemente no querríamos ver cara a cara en una araña: un cuerpo grande y peludo, un par de poderosos colmillos negros, una mordedura venenosa, un torso con cuernos, y ocho patas que le permiten agarrarse a donde sea necesario.