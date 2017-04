5 Señales silenciosas que tus pulmones están en peligro

(Tomada de la Red)

Esto es lo que necesitas saber acerca de mantener tus pulmones sanos:



Tienes hinchazón, dolor y sensibilidad en una pierna



Todos pensaríamos que una pierna no tiene nada que ver con los pulmones. Pero esto puede ser una señal de que tienes una trombosis venosa profunda, un coágulo de sangre en la pierna, explica Andrea McKee, Presidente de Oncología de Radiación en el Centro de Cáncer de Sophia Gordon del Centro Hospitalario y Médico Lahey en Burlington, Massachusetts.



El riesgo aquí es que puede romperse y entrar en tu pulmón, causando una condición llamada embolia pulmonar. Un coágulo en el pulmón puede bloquear el flujo sanguíneo y causar daños graves. Otras pistas incluyen dificultad para respirar, problemas respiratorios y dolor en el pecho. Es importante que obtengas ayuda tan pronto como puedas: ya que el 30% de los pacientes con esta condición mueren, informa el Instituto Nacional de Corazón, Pulmones y Sangre.



Te falta el aire constantemente



Un resfriado podría causar complicaciones graves. "Si tienes un problema pulmonar subyacente o si estás bajo mucho estrés o lidiando con un evento de vida significativo, eres más propenso a desarrollar una infección bacteriana ", explicó el Dr. McKee. Y la función pulmonar comprometida puede convertirse en neumonía bacteriana o bronquitis.



Estás respirando con dificultad



Si sientes que no puedes respirar hondo, debes de consultar con tu médico. Ellos quieren descartar posibles enfermedades como la EPOC o incluso la anemia (que se puede detectar con un simple análisis de sangre).



Otra posible causa de sibilancias es el asma de inicio en el adulto, que es más grave en comparación con el asma que se desarrolla en la infancia, de acuerdo con la investigación en la European Respiratory Review. De hecho, el 10% de los adultos mayores de 65 años pueden tenerlo, y puede ser desencadenado por condiciones como la sinusitis crónica.



No tienes ningún síntoma



El cáncer de pulmón es algo que nunca quieres tener. Pero las noticias asustadizas son que el cáncer de pulmón en la etapa temprana rara vez viene con síntomas. "Por lo general, encontramos un cáncer de pulmón de la etapa uno por accidente". Eso puede deberse a que un paciente necesitaba una radiografía de tórax o de columna para algo completamente diferente, y el cáncer fue detectado en ese momento.



En el momento en que otros síntomas ocurren como dolor de cabeza o fatiga, que a menudo son una señal de que se está extendiendo a otras partes del cuerpo. Es por eso que tienes alto riesgo de cáncer de pulmón (tienes más de 55 años y un historial de 30 años de fumar), debes de sacarte una tomografía computarizada de dosis baja.



Toses sangre



¡Claramente ésta es una señal alarmante! (La sangre puede ser de color rojo brillante o más marrón con mucosa). Aunque esto puede ser un signo de cáncer de pulmón, no significa que lo tengas. Puede significar muchas otras cosas, desde el benigno (un músculo abdominal tirado) hasta bronquitis crónica o enfisema. Independientemente, esto no es algo que ignorar o dejar de lado por miedo a lo que realmente está pasando.



CÓMO MANTENER LOS PULMONES SANOS





"Lo más importante que puedes hacer es evitar el consumo de tabaco", afirma el Dr. McKee. La gente necesita entender que los pulmones son filtros que aportan oxígeno al resto de su cuerpo y ayudan a eliminar carcinógenos y otros desechos dañinos. Y no quieres obstruir esos filtros, trátalos bien.