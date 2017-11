6 microorganismos a los que debes de temer cuando te das un chapuzón

(Tomada de la Red)

Después de ver todas las películas de Tiburón, seguro lo único que te quedó en la mente es que si vas al mar te puede lastimar o hasta matar uno de estos animales acuáticos; sin embargo, la probabilidad de que esto suceda es mínima. En Estados Unidos llega a ocurrir una tragedia de este tipo una sola vez al año.Con lo que muchos no cuentan es que existen bacterias que no puedes ver y que te pueden provocar fuertes daños, entre ellas están:1. CryptosporidiumTambién conocido como crypto. Se propaga a través de heces de animales infectados–esto incluye humanos–. Se requieren sólo de 10 criptoparasitos para enfermar y una persona puede arrojar hasta 100 millones en una evacuación. Esta infección es común contraerla en piscinas.Los grupos con mayor riesgo de adquirirla son niños, individuos desnutridos, pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, humoral o celular (SIDA, entre otros).2. PseudomonasBacteria en forma de bastón que penetra en los folículos capilares y causa salpullido. Puede aparecer en forma de protuberancias rojas, después de unos días de estar en una alberca o jacuzzi.Además de provocar ronchas en la piel, pueden infectar el oído, provocando dolor y comezón, indica Muy Interesante 3. ShigellaBacteria altamente enteroinvasiva; su hábitat es el colon y el humano es el principal reservorio. Se transmite a través de contacto directo o indirecto (alimentos y líquidos contaminados, principalmente) con heces de personas infectadas.Al igual que las otras, es fácil de contagiarse de este microorganismo en una alberca.4. LegionelosisBacteria que se transmite principalmente al inhalar aerosoles contaminados, producidos en conjunción con pulverizaciones, chorros o nebulizaciones de agua. La infección también puede surgir al aspirar agua o hielo contaminados.5. NorovirusEste virus provoca gastroenteritis, que es la inflamación del estómago y los intestinos. Las personas pueden contagiarse unas a otras o por medio del agua y alimentos contaminados.6. Naegleria fowleriParásito conocido como la "ameba que come el cerebro”. Viven en cuerpos cálidos de agua dulce e infectan cuando te contamina la nariz con agua. El parásito viaja al cerebro y provoca una inflamación mortal cinco días después de la exposición. El resultado: dolor de cabeza insoportable y fiebre espiral en convulsiones, alucinaciones y coma.El 97% de los infectados mueren, aunque ya se trabaja en buscar tratamientos eficaces. La tasa de contagio es de tres a cuatro personas al año, la cual se ha mantenido desde hace tiempo.