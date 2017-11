Los mejores productos naturales para controlar el frizz del cabello

(Tomada de la Red)

Consiste en un aspecto esponjado o eléctrico que, además de arruinar los peinados, hace que la melena se vea rebelde. Este se manifiesta cuando el pelo está en un estado “aniónico” o con carga negativa, lo cual hace que las hebras se esponjen y enreden.Además, muchas veces se produce por el exceso de sequedad derivado de la falta de nutrientes, puesto que el pelo pierde sus grasas naturales y elasticidad.La buena noticia es que se puede controlar de forma natural, ya que las propiedades de algunos ingredientes ayudan a humedecer las hebras y sellar las cutículas.En el siguiente espacio queremos compartir 5 interesantes opciones para que no dudes en probarlas como parte de tu rutina de belleza capilar.¡Descúbrelas!1. Acondicionador de banana y limónEl acondicionador natural de banana y limón es un producto lleno de sustancias antioxidantes y astringentes que, al ser asimiladas en el cabello, eliminan las células muertas y regulan el pH del cuero cabelludo.Sus nutrientes aumentan la humedad natural de las hebras y, de paso, controla ese molesto frizz, indica Informe 21 Ingredientes1 banana maduraEl zumo de ½ limónPreparaciónTritura la pulpa de una banana madura y mézclala con el zumo de medio limón.Modo de aplicaciónHumedece el pelo, sepáralo en varios mechones y aplícale el producto desde las raíces hasta las puntas.Deja que actúe 30 minutos y enjuaga con tus productos habituales.Repite su uso, por lo menos, 3 veces a la semana.2. Crema de aguacate y yema de huevoUna crema hidratante de aguacate y yema de huevo nos ayuda a sellar las cutículas del pelo para evitar ese efecto eléctrico o frizz.Estos ingredientes contienen ácidos grasos esenciales y proteínas, ambos necesarios para mantener la melena fuerte e hidratada.Ingredientes1 aguacate maduro1 yema de huevoPreparaciónExtrae la pulpa de un aguacate maduro y tritúrala con la ayuda de un tenedor.Mézclala con la yema de huevo hasta obtener un producto cremoso.Modo de aplicaciónFrota la crema sobre el pelo húmedo y déjala actuar 30 minutos.Enjuaga como de costumbre y repite su uso 3 veces a la semana.3. Mascarilla de miel y yogur naturalLos nutrientes que aportan la miel y el yogur natural sirven para hidratar el pelo seco que tiende a sufrir de frizz.Ambos regulan el pH del cuero cabelludo y alivian el debilitamiento que conduce a la caída excesiva.Ingredientes3 cucharadas de miel (75 g)½ taza de yogur natural (100 g)PreparaciónCombina la miel de abejas con el yogur natural.Modo de aplicaciónHumedece el pelo y aplícale la mascarilla desde las raíces hasta las puntas.Deja que los ingredientes actúen 40 minutos y enjuaga.Úsala 2 o 3 veces a la semana.4. Acondicionador de leche de coco y aceite de olivaLa leche de coco es un producto rico en aminoácidos y grasas saludables que ayudan a restaurar el cabello maltratado y rebelde.Lo combinamos con el prodigioso aceite de oliva para obtener un acondicionador hidratante y antiencrespamiento.Ingredientes½ taza de leche de coco (125 ml)3 cucharadas de aceite de oliva (48 g)PreparaciónCombina el aceite de oliva con la leche de coco.Modo de aplicaciónSobre el pelo húmedo o seco, rocía el acondicionador desde el cuero cabelludo hasta las puntas.Cubre la melena con un gorro y deja que actúe 30 minutos.Enjuaga y repite el tratamiento 2 veces a la semana.5. Mascarilla de levadura de cerveza y aceite de cocoLa levadura de cerveza contiene proteínas que ayudan a reparar el cabello dañado, sobre todo cuando tiende a caerse en cantidades excesivas.Su combinación con aceite de coco nos brinda una mascarilla revitalizadora, ideal para hidratar las raíces y prevenir el frizz.Ingredientes2 cucharadas de levadura de cerveza (20 g)4 cucharadas de aceite de coco (60 g)PreparaciónIncorpora los ingredientes en un recipiente y mézclalos hasta conseguir una pasta cremosa.Modo de aplicaciónHumedece el pelo, sepáralo en varios mechones y aplícale la mascarilla.Tras cubrirlo con el producto, ponle un gorro y déjalo actuar 20 minutos.Enjuaga con tus productos regulares y repite su aplicación 2 o 3 veces a la semana.¿Cansada de tener el pelo esponjado y rebelde? Anímate a preparar los tratamientos mencionados y comprueba que no tienes que gastar demasiado para controlar este molesto problema.De paso, le brindarás a tu pelo un plus de nutrientes que lo ayudarán a mantener fuerte y sano.