Señales inusuales de depresión

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La depresión afecta a la mitad de la población mundial.



La inhabilidad de salir de cama. Una mala autoestima. Asco propio y soledad constante. La mayoría de la gente puede reconocer los signos típicos de depresión.



Pero estos estereotipos no demuestran un panorama amplio.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50% de los 300 millones de personas en el mundo viven con depresión sin tratamiento. Esto sucede por un sin fin de razones, incluyendo la desinformación.



Tus hobbies ya no son divertidos



Usualmente asociamos la depresión con la falta de placer en general, y esto puede disminuir el placer en el sexo, socialización y algo tan simple como el goce de nuestros hobbies.



Esto no quiere decir que perder un interés en dos semanas sea síntoma de depresión. Pero si antes te encantaba cocinar, y ahora ya no te causa placer… es obvio que algo anda mal. Esto sucede porque no tienes motivación ni interés para hacer las cosas que te gustan.



Te enojas fácilmente



¿Últimamente te has vuelto de mecha corta? De acuerdo a un estudio hecho en el 2013, el enojo/irritabilidad es un síntoma para más de la mitad de la gente que experimenta depresión severa a largo plazo.



Te estás levantando muy temprano



Hay síntomas vegetativos de depresión, incluyendo falta de energía o un cambio en el patrón de sueño. La gente que está deprimida, o duerme mucho, o se despierta muy temprano. Aunque ésta también es una señal de ansiedad, la inhabilidad de volver a la cama a dormir es señal de depresión.



Estás súper metida en redes sociales



¿Últimamente estás súper metida en Facebook e Instagram? Según los expertos, este gran interés es una distracción para ignorar sus sentimientos. Hay una elevación ligera de adrenalina cuando la gente recibe un mensaje o un like, y sirve como droga para suprimir los verdaderos sentimientos que yacen detrás.



Tu peso ha cambiado



Es común que la depresión esté ligada con un incremento/falta de apetito. Algunos pierden peso… otros empiezan a subir muchísimo porque empiezan a comerse sus sentimientos. Al final del día, cualquier exceso es malo, y puede significar síntomas de depresión.