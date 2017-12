Este hombre borracho cocinó su propia comida mientras los empleados dormían

(Tomada de la Red)

Todos los que hemos experimentado en nuestro cuerpo el hambre voraz sabemos que no hay nada que pueda detenernos en el objetivo de conseguir aquella comida con la que está fantaseando.No hay caminata ni fila demasiado largas para una perosna hambrienta Nada puede desanimarlo en su misión: ni tan siquiera entrar a un restaurante de comida rápida y encontrar a los empleados durmiendo.“No podía dormir así que fui a un Waffle House… adivinad… todas las personas de ese turno estaban dormidas”.En el caso de Alex Bowen, hombre de 36 años originario de Carolina del Sur, su hambre lo ha convertido en una leyenda internacional al haberse colado en la cocina de un restaurante de comida rápida de la cadena Waffle House mientras los trabajadores dormían para prepararse él mismo un buen festín e ir compartiendo fotografías del momento en su Facebook.“Eran en torno a las tres de la mañana y estaba bastante ebrio”, reconoció a ABC. Bowen esperó diez minutos en el mostrador esperando a que alguien viniera a atenderlo.Incluso llegó a salir fuera en busca de un empleado, regresando sin éxito.“Fue entonces cuando me puse en la parrilla con un filete con queso fundido al estilo tejano”, contó, que preparó la comida y dejó todo recogido antes de marcharse. Fue mientras cocinaba que vio a un empleado durmiendo.“El trabajador no se despertó en todo el tiempo. Y nadie entró en el restaurante”, comentó Bowen es tan buen tipo que, aunque de primeras se fue del local sin pagar, al día siguiente volvió a darles el dinero correspondiente por su desayuno-cena.La historia de Bowen rápidamente se hizo viral. Tanto, que al llegar a oídos de la propia empresa, Waffle House se puso en contacto con él para ofrecerle trabajar como cliente secreto en sus restaurantes y agradecerle que les hiciera conocer un fallo en su negocio Waffle House ha dicho en una declaración a la cadena ABC que “por motivos de seguridad, nuestros clientes nunca deberían ir tras el mostrador”.Bowen, por su parte, dice tener la esperanza de que la próxima vez que vaya a un Waffle House el servicio vaya a estar despierto para preparar su pedido, pero que “si no, ya sé que hacer”, dijo.Con información de PLAYGROUNDMAG.NET