Perro rescatista ayuda a encontrar a hombre y luego se pierde

(Agencias)

La policía el estado de Connecticut, Estados Unidos, busca a su perro rescatista "Texas" que se perdió luego de ayudar en la búsqueda de un hombre que fue reportado como desaparecido en la localidad de Danbury.



A través de Facebook, las autoridades locales informaron que el pasado 20 de diciembre el Departamento de Policía de Danbury atendió una llamada de emergencia para buscar a un hombre adulto que desapareció en Wooster Mountain.



Ante esto, los equipos de búsqueda y rescate de la policía federal, así como los equipos de sabuesos de la policía y un helicóptero acudieron al lugar para ayudar.



La policía indicó que "K9 Zeus" encontró al hombre, que salió caminando del bosque.



Sin embargo, un elemento de la policía estatal, que llevaba al sabueso "Texas", cayó al suelo cuando pasaba por terreno empinado, por lo que soltó la correa del perro.



"'Texas' siguió subiendo la pendiente, sin embargo cuando el soldado llegó a la cima de la colina, el sabueso ya no lo seguía", indicó la policía.



Agregó que desde ese momento "Texas", un sabueso marrón que no es agresivo y que porta un chaleco verde de seguimiento, no ha sido localizado.



"La policía estatal con la ayuda del Departamento de Bomberos de Danbury continúan la búsqueda de "Texas' esta mañana", finalizó.