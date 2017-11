¡Pizza cupcakes! Esto es todo lo que estabas buscando

(Tomada de la Red)

Si estabas buscando innovar en materia de comestibles, has llegado al lugar indicado. Resulta que se pueden combinar dos cosas deliciosas como son los cupcakes y las pizzas y obtener un delicioso resultado.Si se te hizo agua la boca, entonces no te pierdas la siguiente receta de unos riquísimos cupcakes de pizza, indica Informe 21 Advertencia: si los preparas una vez, vas a tener que hacerlos siempre porque a todos en tu casa les van a encantar.Receta de pizza cupcakes superfáciles de hacerIngredientes-1 y ½ taza de harina para todo uso-2 cucharadas de azúcar blanco-½ cucharadita de sal fina-2 cucharaditas de polvo de hornear-⅓ de aceite de girasol-1 huevo-2 cucharadas de leche desnatada-⅓ de taza de leche desnatada (aparte)-½ taza de pepperoni cortado en rodajas (procura que sea de tamaño pequeño)-1 taza de queso mozzarella ralladoPreparaciónPrecalienta el horno a 150º C (horno medio)Engrasa un molde para muffins con mucho cuidado y reserva.En un bol, mezcla la harina para todo uso, el azúcar, la sal y la levadura.A continuación, añade el aceite de girasol, el huevo y el tercio de taza de leche a la mezcla que realizaste con la harina. Amasa hasta obtener una preparación suave que tendrá un aspecto pegajoso.Con esta masa, rellena los moldes de los muffins hasta llegar a cubrir ⅔ de la capacidad.Hornea la masa durante unos 18 a 20 minutos hasta que los cupcakes se doren o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, este salga seco y limpio.Finalmente, antes de comerlos, ponles el queso y el pepperoni encima y cocínalos durante unos 4 o 5 minutos a horno suave hasta que la mozzarella se derrita. Sirve de inmediato.Nota: Puedes remplazar el pepperoni por cebolla. Solo tienes que cortar una cebolla en tiras finas y saltearla en un poco de aceite. Añádele orégano al concluir con la cocción y pon una cucharada sobre cada cupcake una vez que colocaste la mozzarella.Estos cupcakes de pizza son una genial idea para una fiesta. Son fáciles de comer y cada uno es una porción. Tus invitados quedarán fascinados y serás la autoridad indiscutida de las pizzas.