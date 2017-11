Es probable que este hábito te haga sentir más cansancio durante todo el día

(Tomada de la Red)

El rechinar de dientes mientras dormimos se presenta como un signo más de estrés y está vinculado con una dificultad respiratoria. El cerebro recibe el mensaje de que no podemos respirar de forma adecuada y hace que ejerzamos una fuerza sobre la mandíbula para poder generar una apertura en la garganta, provocando a su vez la fricción entre los dientes superiores e inferiores.Como consecuencia, este hábito puede hacernos sentir molestos y cansados durante todo el día ya que evita un descanso profundo y reparador.Es más, puede incluso provocar una afección conocida como síndrome de resistencia de la vía aérea superior o SRVAS.Hoy te contamos entonces más sobre este hábito y las formas en las que puedes evitarlo para poder sentirte pleno de energía todos los días.La alimentación incideAunque resulte sorprendente, la alimentación sí influye en la salud de la mandíbula, las vías respiratorias y la estructura facial.Las enfermedades respiratorias como SRVAS o la apnea del sueño, por ejemplo, están estrechamente vinculadas con problemas de crecimiento en el área y la comida que ingerimos puede mejorar los síntomas y, en consecuencia, disminuir los problemas del sueño.Lo ideal sería entrenar la mandíbula. Para lograrlo puedes ingerir alimentos crudos y duros como el apio, las manzanas y las zanahorias.Formas de disminuir los síntomasEjercicios mandibularesAdemás de consumir determinados alimentos, también es posible entrenar la mandíbula y la lengua realizando determinados ejercicios.Puedes, por ejemplo, dejar descansar la lengua sobre el paladar durante unos segundos y relajar. También puedes colocar la lengua detrás de los dientes superiores, llevarla al paladar y relajar.Estos ejercicios pueden provocar cierta tensión en el cuello pero no te preocupes ¡eso significa que los estás haciendo bien! Repite las secuencias a diario e incrementa su duración desde 1 minutos hasta 3 o más.Presta atención a la posturaCuando nos sentamos y nos paramos con la columna erguida, tanto la cabeza como el cuello quedan alineados lo que permite una correcta respiración ya que los pulmones reciben la cantidad de oxígeno que precisan para funcionar de manera adecuada. No olvides entonces controlar seguido tu postura.Respira con la narizMuchas personas están acostumbradas a respirar por la boca. Pues comienza a entrenar también tu respiración inhalando y exhalando el aire siempre desde la nariz.Realiza ejercicios de respiraciónExisten algunos ejercicios que involucran el diafragma y que resultan verdaderamente útiles para mejorar ciertas problemáticas como SRVAS y la apnea del sueño. Prueba colocar la lengua sobre el paladar con la boca cerrada y la columna erguida. Coloca una mano sobre el abdomen, relaja los hombros, la mandíbula y el cuello.Respira allí durante tres segundos. Siente cómo se expande tu barriga. Exhala el aire lentamente por la nariz en 4 segundos. Inhala nuevamente en 3 segundos y repite la secuencia al menos 20 veces al día, indica Informe 21 Este tipo de ejercicios respiratorios no solo mejorarán la calidad del sueño sino también activará el sistema nervioso parasimpático y ayudará a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo.Cuando pensamos en bruxismo, SRVAS o apnea del sueño en enseguida imaginamos un daño en la dentadura. Y sin dudas nuestros dientes y la zona de la mandíbula sufren pero también suele producir problemas de sueño. Por fortuna existen estrategias que puedes implementar para eliminar los síntomas.Esperamos que te sea de utilidad esta información y que puedas implementarlas en tu vida cotidiana en caso de padecer alguna de las afecciones nombradas.