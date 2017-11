¿Cómo hacer que los niños mantengan una alimentación nutritiva?

(Tomada de la Red)

Desde edades muy tempranas, los niños aprenden los hábitos alimenticios que les acompañarán durante toda su vida. Si bien es cierto que a lo largo de la vida estos hábitos pueden cambiar, lo que se aprende de niños marca una gran diferencia. Como padres, es nuestra responsabilidad enseñarles buenas costumbres y hacerles saber lo importante de cada alimento.Con frecuencia, vemos casos de niños que no quieren comer. Esto se debe evaluar con detenimiento. No es correcto dejarles pasar las comidas. Cada uno de los alimentos que se consumen en un día ayudan a su crecimiento. Omitir alguno de estos puede generar graves problemas en la salud del niño. En estos casos se debe buscar la manera en que el niño se interese por comer todo tipo de alimentos.Muchos olvidan tomar la cantidad necesaria de agua a diario. El agua es vital para el organismo, generan una mejor digestión y puede evitar el aumento de peso. Es nuestro deber enseñarles a los niños que siempre es mejor tomar agua y no otras bebidas. A continuación, te explicaremos qué hacer para crear buenos hábitos alimenticios en los niños.Acciones a tomar cuando el niño no quiere comerEs necesario ofrecerle las cantidades adecuadas a su tamaño y formar hábitos sobre la comida. Además de darles una buena alimentación, factores como el ambiente pueden influir mucho. Procura un ambiente agradable y nunca les des una comida nutritiva, que no les guste, a manera de castigo.Es bueno que sirvas porciones adecuadas a su edad y tamaño en platos grades. De esta manera percibirá que hay poca comida y será más sencillo que la coma, indica Informe 21 Trata de permitir que ayuden a preparar la mesa y enséñales a comer en familia. Esto hará que vea la hora de la comida como algo más entretenido. Por último, enséñales a comer de manera saludable y nutritiva.¿Cuáles alimentos debes incluir en su dieta?1. Verduras y frutasCuando el bebé tiene entre cuatro y seis meses debe iniciar su alimentación complementaria. Esta se hace incluyendo poco a poco diversas verduras en su dieta habitual. Es importante que lo primero que coma el niño en esta nueva alimentación sean las verduras, ya que hará que su sabor sea más aceptado en un futuro.Si por el contrario el niño comienza a consumir muchas frutas, se fomentaría el consumo de azúcar. Tengamos en cuenta que la leche materna es dulce. La idea es que se acostumbre a los sabores de diferentes alimentos.2. Proteínas y carbohidratosLuego que se introducen las verduras en la dieta, se debe ir por las proteínas como el pollo. El trigo se recomienda incluirlo a partir del séptimo mes. Es crucial incentivar el hábito sano. No incluyas alimentos artificiales pues estos tienden a ser extremadamente dulces y contener colorantes.Debes incluir el consumo de yogures naturales, que son proteínas importantes pues, además de aportar proteínas y sabor, aporta lácteos y flora intestinal importantísima a esa edad en que los niños gatean y llevan sus manos a la boca. Al aumentar la flora intestinal se evitan las diarreas.Consolidación de la dietaYa que el niño ha cumplido un año de vida, debe comer igual que un adulto solo que en pequeñas proporciones. El desayuno es la comida más importante pues se viene de un periodo largo sin alimentos. Lo ideal es incluir proteínas ya que aportan muchos beneficios saludables al organismo.1. DesayunoEn el desayuno, el niño puede consumir proteínas como el huevo, embutidos o queso, crema o mantequilla y algo de harina para aportar calorías. Puedes preparar un sándwich y acompañarlo con un jugo natural o una taza de frutas.2. Merienda matutinaUno de los hábitos alimenticios más importantes de crear es el de la merienda. Siempre es importante consumir alguna fruta pues aporta fibras y calma el apetito, permitiendo llegar sin hambre al almuerzo.3. AlmuerzoA la hora del almuerzo se debe incluir proteínas sanas como el pollo, la carne roja o el pescado, leguminosas o granos. Esto junto a algún tipo de harina, sea plátano, arroz o pasta.Es importante agregar una porción de verduras de preferencia crudas pues así mantiene todas sus vitaminas. Este almuerzo puede acompañarse de un vaso con agua y de merienda un plato de frutas.4. Merienda vespertinaEntre el almuerzo y la cena se puede incluir un yogur natural con alguna fruta o una porción de harina junto a un jugo natural o bebida achocolatada. También es buena opción un poco de granola o frutos secos con frutas deshidratadas.5. CenaFinalmente, para la noche es importante consumir proteínas pues los mantiene saciados durante la noche y contribuye a su crecimiento. Es importante no darles una cena tipo desayuno pues este fomenta la obesidad ya que las harinas durante la noche se convierten en grasas. Se recomienda una sopa alta en proteínas.