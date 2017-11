Armó un cohete casero y viajará en él para probar que la Tierra es plana

(Tomada de la Red)

La cuenta regresiva para este peculiar lanzamiento se acerca aún más y el científico de cohetes autodidacta ‘El loco’ Mike Hughes todavía tiene muchas modificaciones de último minuto por hacer, incluido dejar suficiente comida para sus cuatro gatos, por si acaso sucede algo.Hughes es un conductor de limusinas de 61 años que pasó los últimos años fabricando un cohete propulsado a vapor con piezas de repuesto en su garaje.Su proyecto le ha costado 20 mil dólares lo que incluye pintura de Rust-Oleum y una casa rodante que compró en Craigslist la cual convirtió en una rampa.Su primera prueba del cohete también será la fecha de lanzamiento, el sábado 25 de noviembre, cuando se suba a su artilugio casero e intente lanzarse sobre la ciudad fantasma de Amboy, California. Viajará aproximadamente 1.6 kilómetros a una velocidad de aproximadamente 500 mph.“Si no tienes miedo a la muerte, eres un idiota”, dijo Hughes. “Da mucho miedo, pero ninguno de nosotros sale vivo de este mundo. Me gusta hacer cosas extraordinarias que nadie más puede hacer y nadie en la historia de la humanidad ha diseñado, construido y lanzado en su propio cohete.Soy un reality show ambulante”. El conductor de limusina ha sido llamado un poco de todo en su carrera: excéntrico, peculiar, temerario. No le molesta. Él cree lo que cree, incluso que la Tierra es plana.En el camino, tiene la intención de construir un cohete que lo lleve al espacio, para que pueda tomar una foto y verlo con sus propios ojos.“No creo en la ciencia”, afirmó Hughes, cuyo patrocinador principal del cohete es Research Flat Earth. “Conozco la aerodinámica y la dinámica de fluidos y cómo las cosas se mueven por el aire, aproximadamente el tamaño de las boquillas de los cohetes y el empuje, pero eso no es ciencia, es solo una fórmula.No hay diferencia entre ciencia y ciencia ficción”.Esta será la segunda vez que Hughes construye y lanza un cohete. Él saltó a una propiedad privada en Winkelman, Arizona, el 30 de enero de 2014 y viajó 418 metros; se derrumbó después (las fuerzas G se cobraron un precio) y necesitó tres días para recuperarse.Hughes construyó su último cohete en el “Rocket Ranch” en Apple Valley, California.Es una propiedad de poco más de cuatro mil metros cuadrados que arrienda a Waldo Stakes, el CEO de Land Speed Research Vehicles que actualmente está trabajando en un proyecto para hacer que un automóvil viaje más de tres mil kilómetros por hora.Con información de INVDES.COM.MX