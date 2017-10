Después de ver esto no volverás a usar audífonos mientras vas en tu moto

(Tomada de la Red)

Los móviles se han convertido en un accesorio indispensable para la mayoría de las personas, tanto que no nos separamos de ellos, pero hay que tener cuidado con dónde los usamos, y si aún no estás completamente convencido, continúa leyendo el trágico caso de este adolescente.Bradley Willoughby, de 16 años, vive en Queensland, Australia, y es un apasionado de las motos. Le encanta usarlas en la granja en la que viven sus padres. Esto puede suponer una actividad peligrosa en sí misma, pero lo que estuvo a punto de acabar con su vida fue un accesorio móvil que usamos la mayoría de las personas.Bradley iba escuchando música con los auriculares de su iPhone puestos y los llevaba por dentro del casco.Por desgracia, perdió el equilibrio lo que provocó que el acelerador de su moto quedara atascado y hacienda que saliera disparado hacia una valla de alambre.Pero las lesiones más graves no se debieron a la caída, sino a los auriculares. Y es que el cable de los audífonos se atoró dentro de su casco y se enganchó en el alambre de la valla.El revestimiento de goma desapareció, dejando a la vista los fuertes cables de cobre que, debido a la fuerza del impacto, casi lo decapitan, pasando muy cerca de su tráquea.Su padre tuvo que retirar los cables de su garganta mientras esperaban que llegara la ambulancia. Aunque Bradley estaba acostumbrado a ir en moto y lo hacía con precaución, su madre dijo que no tenía ni idea de que escuchar música con auriculares mientras conducía podía llegar a ser tan peligroso.Ahora esperan que gracias a compartir el terrible suceso de su hijo, otros lo tengan en cuenta.Además, escuchar música por auriculares mientras se conduce, ya tengan cable o no, es extremadamente peligroso por otras razones: ya que es posible no oír un peligro (otro vehículo que se aproxima, por ejemplo).Bradley ha tenido que operarse de la pierna y del cuello, y aún le quedan meses de recuperación por delante; pero aún así, debe sentirse muy afortunado de haber sobrevivido.Con suerte, su experiencia ayudará a tomar conciencia de los peligros de conducir con auriculares y evitar que otras personas sufran un accidente similar. Con información de ROLLOID.NET