Ganar la lotería les cambió la vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Todos los jugadores de lotería sueñan con ganarse el Premio Mayor o, al menos, una gran cantidad de dinero para. Afortunadamente, en muchas ocasiones los números trajeron suerte a aquellos que realmente lo necesitaban, tal y como se relata en estas historias.En agosto de 2017, la lotería de Estados Unidos Powerball alcanzó la insólita cifra de 758 millones de dólares, que fueron para Mavis, una enfermera de clase media. Sin duda, ese Premio Mayor le cambió la vida pues a los 53 años, pudo dejar al fin su trabajo. Actualmente, se encuentra disfrutando de su fortuna con toda su familia.No obstante, aquel sorteo dio para mucho más. Y es que, aunque solo Mavis se ganó el mayor, hubo más de 9.000 ganadores en premios secundarios. Destacable es la historia de una mujer de Maryland, que se llevó un millón de dólares, correspondientes al segundo premio de esta lotería.Aunque prefirió mantenerse en el anonimato, la afortunadaque el premio no podía haber llegado en mejor momento. Y es que, con 59 años,Además, no podía olvidarse de susque, aunque ya eran adultos, no disfrutaban de una situación económica holgada precisamente. No obstante, y entre varias de sus visitas al doctor, decidió comprar su boleto de Powerball, esperando que llegase por fin la buena suerte. Finalmente, descubrió que había ganado, quedándose a un solo número de llevarse los 758 millones. No obstante, su premio fue más que suficiente para poder dejar su trabajo,del hospital, ayudar a sus hijos, y disfrutar de la jubilación junto a su esposo. Historias como esta ocurren muy a menudo , y en cualquier parte del mundo. Así lo demuestra lo que le sucedió a Adhel Adams, una cajera de supermercado de Reino Unido. Separada y con cuatro hijos, su vida se reducía a trabajar duramente a cambio de algo de dinero, parte del cual entregaba a sus hijos. No obstante, su suerte cambió al ganarse 14,5 millones de libras (unos 350 millones de pesos) en la lotería europea de EuroMillones. Gracias a ello, pudo vivir su vida de forma más holgada y sin preocupaciones.