Población de rana de California parece estar recuperándose

THOUSAND OAKS, California, EU.(AP)

El descubrimiento de una población de una rara especie de rana de California tiene entusiasmados a los investigadores.



El pasado 14 de marzo se descubrieron nueve agrupamientos de huevos de la rana de patas rojas de California en un arroyo ubicado en las montañas de Santa Mónica, que abarcan desde el oeste de Los Ángeles, a lo largo de la costa de Malibú, hasta el condado Ventura.



La especie amenazada no ha sido avistada de manera natural en las montañas desde la década de 1970, y el Servicio de Parques Nacionales ha intentado reactivar la población al trasplantar huevos a una población localizada en las vecinas colinas Simi.



El descubrimiento de los nuevos huevos indica que tras cuatro años de esfuerzos, la población está dando señales de sostenerse sin ayuda humana, aunque continuarán los trasplantes, informó el servicio de parques.



"Literalmente lloré cuando el equipo del arroyo me enseñó las fotos de los huevos", dijo Katy Delaney, ecóloga del Servicio de Parques Nacionales en el Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica, a través de un comunicado.



"Todos los años de trabajar en esto han generado un progreso increíble. Aún hay mucho por hacer, pero este es un gran momento para el proyecto".



Las ranas de patas rojas aparecen en la historia "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County", de Mark Twain.



Con un tamaño que va de los 5 a los 13 centímetros (2 a 5 pulgadas) son las ranas nativas más grandes en el oeste de Estados Unidos y alguna vez se localizaban en todo el estado.



Sin embargo, la pérdida de hábitat, la contaminación y el incremento de especies invasoras como el cangrejo de río y la depredadora rana toro causaron que la población cayera de manera dramática.



Se realizan esfuerzos para restaurar la especie en otras áreas. El año pasado se liberaron miles de renacuajos en el Parque Nacional Yosemite, en donde la población nacional desapareció hace más de 40 años.



En el San Francisco Zoo & Gardens también se crían miles de ranas y renacuajos para ser liberados dentro de las instalaciones.