El tipo de fleco que te favorece

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchas veces queremos cambiar de look pero no sabemos qué hacer para lograrlo.



Sin embargo, el tipo de corte y la forma del cabello influye en gran parte en cómo nos vemos, sobretodo el fleco, es el plus que se necesita para complementar el estilo, pues ayuda a enmarcar el rostro.



Por eso, te decimos qué tipo de fleco te favorece de acuerdo a la forma de tu rostro.



Fleco recto:



Si tu rostro es ovalado este tipo de fleco es ideal, pues ayudará a formar un equilibrio entre el tamaño de tu frente y la mandíbula. El corte puede llegar abajo de las cejas.



Fleco corto:



Este es para el caso contrario al fleco recto. Si tu frente es pequeña, opta por este tipo para crear una ilusión de equilibrio entre tu frente y barbilla.



Fleco largo:



Es ideal para los rostros cuadrados o de facciones duras, pues la forma alargada enmarcará las facciones para un aspecto fino.



Fleco de lado:



Además de estar en tendencia, si tienes cara redonda y pómulos pronunciados, el fleco de lado te favorecerá por completo, pues ayudará a nivelar las facciones de tu rostro.



Cualquier tipo de fleco:



Si tu rostro es ovalado, tienes la suerte de escoger el tipo de fleco que más te guste, pues ya no necesitarás un balance en tu rostro.