Elimina el miedo a la muerte tomando ésta experiencia virtual

(Tomada de la Red)

Investigadores han encontrado que producir la ilusión de una experiencia fuera del cuerpo (OBE) ayuda a las personas a lidiar con su ansiedad por morir.



Aunque ser forzado a confrontar tus demonios puede ser una forma eficaz de tratar las fobias, a menudo puede ser poco práctico y antiético. Pero desde su resurgimiento en la década de 1990, la realidad virtual se ha utilizado para evocar escenarios estresantes y seguros en el tratamiento de cualquier cosa, desde el miedo a las alturas hasta la aracnofobia.





Investigaciones anteriores demostraron que los pacientes que reportaron una sensación de dejar su cuerpo mientras estaban clínicamente muertos, redujo el miedo a morir después de ser revividos.





En este caso, investigadores de la Universidad de Barcelona, utilizaron VR inmersiva para ofrecer a los voluntarios una experiencia virtual fuera del cuerpo para ver si podía reducir su miedo a la muerte.





Durante el estudio se dividió a los participantes en dos grupos, y los adaptó con receptores de realidad virtual de Oculus Rift, así como con sensores de movimiento, y vendas vibrantes en la muñeca y tobillo. Los voluntarios podían ver un entorno digital en 3D, así como un modelo de su cuerpo a través de sus auriculares.



Combinando movimientos del cuerpo virtual con su cuerpo real, se hizo una "ilusión de la propiedad del cuerpo". Por último, una bola flotante golpeó contra las muñecas y tobillos del voluntario al mismo tiempo que experimentaban una vibración a través de sus bandas de muñeca y tobillo, proporcionando una pieza más de información sensorial a la ilusión.





Una vez inmersos en este paisaje digital, los voluntarios verían como salían de su cuerpo virtual, hacia el techo.



La mitad de los voluntarios continuó sintiendo el golpe de la bola contra sus tobillos y muñecas mientras se miraban desde arriba. La otra mitad no sentía nada, simplemente observó su cuerpo mientras que era golpeado con las bolas flotantes.





Un cuestionario de seguimiento examinó a los voluntarios sobre su experiencia y su miedo a la muerte.



Sólo aquellos que seguían sintiendo la vibración de la bola golpeando contra sus muñecas y tobillos se sentían como si todavía estuvieran conectados a sus cuerpos a medida que su perspectiva cambiaba, una sensación parecida a una experiencia fuera del cuerpo.



Estos mismos voluntarios también reportaron posteriormente una reducción en su miedo a morir.Así, mientras que la diferencia entre el grupo con las bolas tocando contra sus muñecas y tobillos y el grupo de control no era enorme, ambos grupos vieron una disminución significativa en su miedo general a la muerte.



"Nuestros resultados abren la posibilidad de que la experiencia virtual OBE proporciona un aprendizaje implícito de que la conciencia en el sentido del centro de percepción puede estar separada del cuerpo físico y que, por lo tanto, la muerte del cuerpo físico no es necesariamente el fin de la conciencia" explicaron los investigadores.