¿Eres una persona diurna o nocturna ?

(Tomada de la Red)

Si te levantas de la cama con facilidad, te sientes más alerta antes del mediodía y haces tu mejor trabajo alrededor del desayuno, entonces exhibes lo que los psicólogos de la personalidad llaman “mañanera”.





Un artículo publicado en la Revista de Personalidad y Psicología Social, Anastasiya Lipnevich y sus colegas, realizaron un metanálisis para ver cómo la mañana y la tarde se relacionan con los algunos rasgos de la personalidad consciente: cuidando obedientemente las cosas, extraversión, ser sensible a las recompensas sociales; neuroticismo, ser sensible a las amenazas, amabilidad, necesidad de llevarse bien con la gente y apertura a la experiencia. Científicos combinaron los hallazgos de 44 muestras no clínicas diferentes en un total de 16,647 individuos.



El análisis encontró que la gente nocturna tiende a ser menos concienzuda que los de la mañana. La capacidad cognoscitiva alta fue ligada con las personas madrugadoras, por otra parte, la extraversión y la apertura a la experiencia también tenían vínculos moderados con la noche.





Al igual que la mayoría de las facetas de la personalidad, los extremos son raros: sólo 10 a 15% de la población es sólo de la mañana o de la noche. Y no son mutuamente excluyentes: entre el 70 y el 80 % de las personas exhiben características tanto de la mañana como de la noche.



Ambos rasgos de orientación y personalidad de mañana y de noche tienen un grado de fluidez para ellos. Por otra parte, la mayoría de los niños son matinales, aunque eso cambia en la adolescencia. La hora del día también es importante: la extroversión puede definirse parcialmente por la hora que es, ya que la gente nocturna probablemente tiene más oportunidades para socializar.