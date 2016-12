Diez cenas navideñas alrededor del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En las fiestas decembrinas de nuestro país generalmente cenamos el típico pavo, bacalao, romeritos, tamales, ponche… y ¿qué decir de la ensalada de manzana?



Sin embargo, en algunos países como Argentina o Australia, la Navidad cae en pleno verano, y en otros como Estados Unidos, Canadá y México, se centran en invierno, por lo que las costumbres a la hora de preparar los guisos, son completamente diferentes.



Conoce las cenas navideñas alrededor del mundo:



1. Estados Unidos



El pavo es un platillo indispensable para los estadounidenses en el Día de Acción de Gracias, así como en Nochebuena. El relleno tradicional está hecho a base de pan de maíz condimentado con salvia. También suelen cenar cerdo asado (sí, ese al que le ponen una manzana en la boca) y lo acompañan con puré de papa. Pero hay un guiso que no puede faltar en la mesa: la polenta. Es un platillo hecho a base de harina de maíz, que contiene frutas secas y está cubierto por una capa de mantequilla.



2. África



Los africanos son muy precisos y la cena de Navidad sólo puede comenzar a degustarse después de que el reloj marca la media noche. Sus platos tradicionales son realmente muy sencillos, pues su cena se compone de panes, arroz, ajo y carnes cocidas.



3. Fiyi



Aquí se comen platillos de pollo sazonados con ajo y picante, acompañados con pescado enrollado en hojas de plátano y cerdo cocinado en lovo (que consiste en cocinar la carne en un horno de piedra enterrado).



4. Australia



Su cena típica es la barbacoa de mariscos. Y es que mientras en la mitad norte del planeta la Navidad se relaciona con el frío, en el hemisferio sur la temporada es cálida. Es por esto que los frutos tropicales, los quesos y los vinos son los protagonistas en sus mesas.



5. Filipinas



En Nochebuena se toma la nilagang, una sopa tradicional de ternera o pollo que es casi un estofado. En todas las casas se sirven los pasteles tradicionales como el kalamay (de arroz cocinado en leche de coco y azúcar morena), el kalamay ube (cocido con leche de coco) y el bibingka (de arroz cocido en vainilla).



6. Francia



En este país, la cena tradicional navideña incluye el hígado de oca o de pato, el salmón ahumado y la langosta. Entre los postres destacan el pastel de crema y el tronco de Navidad, éste último es el favorito de la mayoría de los franceses. De acuerdo con una leyenda, un joven que no tenía dinero para comprar el regalo de Navidad de su amada, recogió un pedazo de madera en el bosque y se lo regaló. Así se ganó su corazón y comenzó a tener buena suerte.



Desde entonces no puede faltar en la cena navideña.



7. Venezuela



En su cena tradicional, el protagonista es el Hallaca, que es un pastel que tiene un relleno de diferentes tipos de carne, ya sea de res o de pollo. Este platillo también contiene una mezcla de condimentos, como el comino y el curry. Para nosotros los mexicanos, vendría siendo como una especie de tamal oaxaqueño.



8. Alemania



De acuerdo con “PortalAlemania.com”, lo más típico de la comida alemana son los asados y en Navidad no es la excepción. Se prepara un asado especial de ganso, pato o cordero. Este tipo de carne se acompaña con lombarda, que son pequeñas albóndigas de papa o migas de pan, y una salsa elaborada con el jugo que desprende el asado.



Tampoco pueden faltar los postres, y el más famoso es el Lebkuchen, una mezcla entre pastel y galletas que tiene como ingredientes un poco de miel y pimienta, por lo que es dulce y a la vez “picante”.



Más que la Navidad, los japoneses celebran la preparación para el Año Nuevo, por lo que no se esmeran mucho en la cena. En ese día suelen degustar las tradicionales tazas de fideos, que son un símbolo de longevidad. Hay quienes prefieren asistir a los restaurantes que ofrecen paquetes navideños y hay quienes cenan pollo asado o frito.



De hecho, los restaurantes Kentucky Fried Chicken son muy concurridos en la víspera de Navidad, así como las pizzas, según lo refiere “Absolutjapon.com”.



10. Argentina



La cena comienza con una entrada tradicional de fiambres y quesos, para luego dar paso al plato principal que es el asado, el cual incluye chorizo y morcilla. Pero también cuentan en sus mesas con un lechón, pollo al escabeche y ensalada rusa.



El postre tradicional de los argentinos es la ensalada de frutas, que incluye kiwi, manzana, durazno y naranja. Esta ensalada es solo para los adultos, ya que a los más pequeños se les sirve helado y pan dulce.