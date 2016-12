Cuentos para leer y revivir la época navideña

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando se trata de Navidad pensamos en muchas cosas, en celebraciones, en ver a los amigos, reunirse con la familia, en comprar regalos o hacer filas interminables para recorrer centros comerciales y aprovechar las ofertas, pero casi nunca recordamos actividades como leer.



En Navidad hay películas que son clásicos como las entregas de “Mi Pobre Angelito” o Scrooge, pero ¿dónde quedan los fantásticos cuentos y libros navideños que dieron origen a lo que vemos en pantalla?



Para celebrar la época navideña y proponerte una noche sentado alrededor de la sala con tus amigos o familiares, tenemos un recuento para pensar en lo mágico de estos tiempos.



1) Cuento de Navidad, de Charles Dickens (1843)



Es el clásico de clásicos y en el que están basados la mayoría de los relatos más famosos. Nos narra la historia de los fantasmas navideños que tratan de influir sobre un rencoroso hombre que debido a que es muy tacaño, está solo.



2) Las cartas de Papá Noel, de J. R. R. Tolkien (1976)



Recopila las cartas que el conocido escritor de “El Señor de los Anillos” escribió a sus hijos en Navidad simulando ser Papá Noel, entre 1920 y 1943. En ellas narra sus aventuras y las de sus ayudantes en el Polo Norte, un texto increíble que no habríamos imaginado.



3) El expreso polar, de Chris van Allsburg (1985)



Aunque no tiene muchos años en comparación con otros, se ha convertido en uno de los más leídos y llegó al cine para seguir sorprendiendo a sus lectores. Es una narración tan bien ilustrada que te hará sentirte en el Polo Norte.



4) ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, del Dr. Seuss (1957)



Un autor muy famoso entre los niños quien escribió esta sátira sobre la comercialización de la Navidad y ataca a aquellos que han sido beneficiados explotándola. Está escrito en verso con rima y contiene ilustraciones del propio autor.



5) La pequeña cerillera, de Hans Christian Andersen (1845)



De la autoría del gran Hans Christian Andersen, el cuento nos narra la última noche del año en la fría ciudad donde una niña descalza recorre las calles sin más que una caja de cerillos para vender. A través de esta narración, las épocas decembrinas adquiere una idea diferente.



6) El cascanueces y el rey de los ratones, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1816)



Un cuento de hadas que sucede en Navidad y que fue adaptado por Alejandro Dumas de la obra original de Ernst Hoffmann. Es uno de los ballets más representados y conocidos ya que Chaikovski puso música a esta obra y desde entonces se representa por todo el mundo.



7) El regalo de los Reyes Magos, de O. Henry (1905)



Trata de una pareja recién casada y su reto de hacerse regalos de Navidad en secreto con muy poco dinero. Tiene un giro final que caracteriza a la mayoría de los relatos del escritor estadounidense.



8) Un recuerdo de Navidad, de Truman Capote (1956)



Se trata de un relato corto publicado por primera vez en la revista “Mademoiselle”. Es una narración autobiográfica que sitúa a un niño de campo en los años 30, y que ahonda en la alegría de dar durante la época navideña.



9) Night Before Christmas o Una visita de San Nicolás, Clement Clarke Moore (1823)



Se trata de un poema del que se dice que “los versos más conocidos jamás escritos por un estadounidense”. La aportación de este texto a nuestra concepción moderna de Papá Noel fue, desde luego, fundamental.



10) El último árbol, Varios (2011)



Veinte escritores de América Latina y España retomaron a su manera la tradición de los cuentos de Navidad de Charles Dickens, en una compilación de historias. Son 20 historias de mexicanos, argentinos y españoles que valen la pena.



11) El regalo de Navidad, de Richard Paul Evans (1993)



Se trata de una novela para niños que el entonces escritor pagó de su bolsillo para ver publicada. Para su sorpresa, se convertiría en el mayor “best-seller" del momento en Estados Unidos y tiene ya varios textos publicados sobre Navidad.