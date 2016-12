Los peores regalos para una chica esta Navidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A la mayoría de los hombres no se les da eso de regalar cosas… y por más rosas y chocolates que compren, la verdad es que a veces lo hacen muy mal.



Es hora de que se pongan las pilas y chequen lo que NO deberían regalar.



Ropa sin recibo:



La ropa de mujer es engañosa. Y no importa si conoces su talla, si de pura chiripa le compras algo que le termina quedando chico, tu novia podría entristecerse. Si aún así te decides por comprarle ropa, asegúrate de guardar el recibo ¡siempre!



Tarjeta de regalo:



Está bien que no haya mucho dinero, y tampoco necesitas gastar de más, pero por el amor a lo que es bueno, no te atrevas a comprarle una tarjeta de felicitación. Créeme, gastarás mucho menos si simplemente haces una carta, sin mencionar que la hará súper feliz leer algo de ti.



Dinero:



Vamos… estamos hablando de tu novia, de tu mejor amiga y tu cómplice. ¿No puedes pensar en algo qué regalarle? Yo digo que el dinero es la última opción, y eso si tu novia sabe que podría aprovecharlo más que un regalo de corazón.



Algo para el hogar:



A menos que ella lo haya pedido, regalarle algo para la casa (y no para ella) es de lo peor que puedes hacer. En primer lugar porque es tu pareja, no una ama de casa, y en segunda, porque el punto es regalarle algo que ella pueda usar para sí misma, no para ti.



Un peluche:



En la prepa era lindo, pero a estas alturas necesita algo de utilidad. Regalar juguetes está bien si la ocasión lo requiere, pero no es algo que debas dar siempre. Tal vez para San Valentín sea más conveniente, pero para Navidad se regalan otro tipo de cosas.



Tú mismo:



Ponerte un moño de regalo y decir que tú eres su regalo es todo un cliché. Podría ser un lindo detalle de repente, pero créeme, en Navidad espera un regalo físico y que pueda usar.