Cómo afrontar una crisis de ansiedad

Se suelen reconocer por padecer palpitaciones, sudoración, sensación de ahogo, hormigueos, entre otros.En los acelerados tiempos que corren y con el poco tiempo del que se dispone en ocasiones para preocuparse por la salud propia, se puede llegar a creer que determinados síntomas son señal de una enfermedad grave. Pero tanto el estrés como los trastornos psicológico vinculados con la ansiedad pueden ser los verdaderos causantes de estos males.En primer lugar, la recomendación de base es consultar la situación con el médico de confianza y él diagnosticará el caso en particular. De tratarse de estrés o ansiedad, son varios los consejos que los expertos brindan para llevar mejor el día a día.El psicólogo clínico José Carlos Baeza Villarroel, de la Clínica de la Ansiedad de Barcelona, brindó una serie de tips sobre cómo hacer frente a una crisis de este tipo: “La ansiedad no es sino un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes, y su función es movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias”.La ansiedad “mejora el rendimiento y la adaptación al miedo, y actúa también como un sistema de prevención y defensa”. “El problema viene cuando la activación psicológica y fisiológica que acompaña a esta respuesta alcanza unos niveles muy altos y ello se traduce en síntomas físicos y psicológicos que comprometen la salud”, explicó.Los factores que incidenDe acuerdo con este psicólogo existen tres factores que disparan la ansiedad: los predisposicionales, los desencadenantes y los de mantenimiento, estos últimos están muy ligados a la gestión que se hace de la ansiedad, indica Informe 21 En los predisposicionales puede haber elementos factores biológicos, algunos de ellos genéticos, de personalidad o ambientales. “Son personas que cuentan con un sistema de alerta más sensible y más complejo de desactivar una vez disparado. Se encuentran en una especie de pre-alerta que condiciona su disposición hacia el medio”, ilustró.En cuanto a los activadores o desencadenantes, la Clínica de la Ansiedad señala aquellas situaciones o acontecimientos que son vividos como “desbordantes”; acontecimientos vitales de consecuencias graves “o que exigen importantes esfuerzos adaptativos; obstáculos para conseguir logros o que limitan nuestra capacidad para alcanzarlos o mantenerlos”.Cómo actuarNormalmente, señala Baeza, si no se ha llegado a tener problemas de ansiedad de suficiente importancia, se pueden dar consejos generales para prevenirlo, pero si las alteraciones son de mayor gravedad requieren tratamiento profesional específico.Por un lado hay que aprender a manejar la ansiedad y por otro aprender a gestionar las fuentes y las causas que originan la misma, y entre las principales pautas a seguir, el psicólogo cita las siguientes:1 – Evitar la respiración superficial, intensa y rápida, conocida como hiperventilación, porque agrava la sintomatología ansiosa, genera un aumento de la sensación de ahogo y facilita el camino hacia las crisis de pánico.En lugar de hiperventilar, el psicólogo recomienda practicar la respiración abdominal: inspirar con tranquilidad durante varios segundos, y luego expirar también de forma lenta.2 – Concentrarse en una lectura, un paisaje, una conversación, y no en los propios síntomas.3 – No tomar café o otros estimulantes porque no favorecen el cuadro, y tampoco alcohol, porque este último, aunque es un depresor del sistema nervioso, inicialmente reduce la ansiedad pero en un plazo posterior, aumentará las probabilidades de tener crisis de pánico.4 – Para los que sufren agorafobia, trastorno muy ligado a las crisis de ansiedad y pánico, Baeza recomienda hacer una lista con las situaciones que la provocan. Si por ejemplo se sufre agorafobia cuando se va en tren o en subte, el especialista recomienda exponerse de forma escalonada a los viajes.5 – Caminar al aire libre. El ejercicio pausado y tranquilo promueve el bienestar psicofísico.