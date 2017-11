(Tomada de la Red)

Existe una serie de mitos sobre el acné que no te ayudarán a superarlo, si crees en estos. En este artículo, te traemos lo que debes saber acerca del acné y lo que no debes creer en torno a este.



Algunos mitos sobre el acné



Se dice mucho sobre el acné. Lo cierto es que hay una serie de falsas creencias en torno a este que si las acoges como ciertas, te llevará mucho más tiempo del debido superar esta molesta condición de la piel.



1. La alimentación no influye en la aparición del acné



Se trata de un mito que surgió como consecuencia de un antiguo estudio que aseguraba que no había relación entre la dieta y el acné. Pero la ciencia se ha encargado de demostrar lo contrario. La alimentación sí afecta a la aparición de acné.



Sustancias como el azúcar estimulan la producción de insulina, y un exceso de insulina provoca acné.



Así, lo más recomendable es evitar los alimentos con alta cantidad de azúcar. Entre estos alimentos se encuentran el pan blanco, los refrescos, los dulces y la cerveza.



El acné también puede aparecer debido a las hormonas contenidas en la leche. Estas hormonas aumentan la producción de sebo. El exceso de sebo obstruye los poros y provoca el acné.



Lo recomendable es que consumas alimentos que mantengan tu piel sana. Por ejemplo, puedes optar por alimentos con un bajo índice glucémico. Algunos de estos alimentos son los elaborados con trigo integral, los anacardos, la coliflor y los pepinos.



Los alimentos ricos en zinc también son grandes aliados contra el acné. Entre estos alimentos se encuentran los huevos, la carne, las setas, los pescados y los mariscos.



Igualmente, se recomienda los alimentos que contienen vitamina, por lo que la zanahoria, la col y las espinacas deben ser incluidos en la dieta diaria.



2. El tabaco causa acné



Hay personas que creen que fumar provoca acné. Aunque es cierto que fumar es un hábito nocivo, no incide en la aparición del acné.



Lo que sí es cierto es que fumar perjudica a la regeneración de la piel, ya que los granos sanan más lentamente, indica Informe 21.



Si dejas de fumar, el flujo de oxígeno en la piel será mayor y, por tanto, también el proceso de recuperación será más rápido.



3. Los cosméticos dañan la piel



No todos los cosméticos dañan la piel. En el caso de las pieles con tendencia a padecer acné, lo más recomendable es usar aquellos que estén etiquetados como no comedogénico. Estos productos son elaborados especialmente para pieles con acné.



Por otro lado, evita usar productos cosméticos que contengan aceites y alcoholes. Los productos que contienen alcohol resecan en exceso la piel, causan irritación y provocan acné.



Igualmente, los productos cosméticos con aceites hacen la piel más grasienta y obstruyen los poros.



Por ello, antes de comprar cosméticos, es muy importante que te fijes en su composición.



Es recomendable que la composición de los cosméticos contenga áloe, retinol y péptido 10. Estos componentes mejoran el estado de la piel y favorecen la cura del acné, además de que estimulan la producción de colágeno.



4. El estrés genera acné



Este es otro de los grandes mitos sobre el acné, pero lo cierto es que estar estresado no genera acné. El estrés no es responsable de la aparición de nuevos granos.



Aunque si ya tienes acné, sí puede empeorar la situación, especialmente, si como consecuencia del estrés te tocas los granitos. En este caso, la recuperación será más lenta.



5. El acné desaparece con una limpieza frecuente



El hecho de que laves tu rostro con frecuencia no hará que el acné desaparezca, al menos si esto es lo único que haces al respecto.



El acné, incluyendo los puntos negros, no se origina por la suciedad sino por la obstrucción de los poros debido al exceso de sebo.



Evita limpiar tu rostro con demasiada frecuencia, ya que puedes generarle más irritación a tu piel. Las esponjas y los cepillos para lavarse pueden maltratar la piel.