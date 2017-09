Antidepresivos pueden triplicar el riesgo de muerte

(Tomada de la Red)

El uso de antidepresivos ha aumentado en los últimos años y los más comunes son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), que bloquean la reabsorción del neurotransmisor de la " felicidad", la serotonina.Sin embargo, a pesar de que ayudan a las personas con depresión, los efectos a largo plazo de estos fármacos causan controversia.Por ello, un equipo de científicos de la Universidad McMaster en Ontario (Canadá) ha estudiado el vínculo entre el uso de antidepresivos y el riesgo de mortalidad, mediante un meta-análisis de la investigación existente de varias bases de datos médicas, buscando un vínculo entre la mortalidad y el uso de antidepresivos. El análisis incluyó 16 estudios, con 375.000 participantes aproximadamente.Extrajeron datos sobre las enfermedades cardiovasculares, el riesgo cardiovascular y el tipo de antidepresivos tomado. Luego, utilizaron un modelo de efectos mixtos para llevar a cabo su metanálisis, controlando la depresión y otras enfermedades, indica Muy Interesante En Estados Unidos, 1 de cada 10 personas toma antidepresivos"Nos aseguramos de incluir solamente estudios que hicieron un trabajo lo suficientemente bueno como para controlar variables importantes (como la depresión y otras enfermedades), por lo que hemos intentado descartar estadísticamente otros factores que podrían contribuir a la mortalidad", explica Marta Maslej, líder del trabajo.Los resultados revelaron que, en la población general, las personas que tomaban antidepresivos tenían un 33% más de riesgo de morir prematuramente que las personas que no tomaban estos fármacos. Además, los usuarios de antidepresivos eran un 14% más propensos a tener un evento cardiovascular adverso, como un ataque al corazón.No se observaron diferencias significativas entre los ISRS y los antidepresivos tricíclicos (empleados para tratar la depresión y trastornos como el TOC o Trastorno obsesivo-compulsivo).Los resultados no parecen sugerir un efecto negativo de la medicación antidepresiva en aquellos con enfermedad cardíaca o diabetes, lo que es consistente con la hipótesis de que, debido a sus propiedades anticoagulantes, los antidepresivos pueden ser útiles para las personas con enfermedades cardiovasculares, pero perjudiciales para las personas sanas.Los efectos secundariosLos expertos afirman que se necesitan más estudios para analizar con mayor profundidad cómo funcionan los antidepresivos en el organismo. "Estamos muy preocupados por estos resultados, sugieren que no debemos tomar medicamentos antidepresivos sin entender exactamente cómo interactúan con el cuerpo", aclara Paul Andrews, coautor del trabajo."Prescribo antidepresivos aunque no sé si son más dañinos que útiles a largo plazo. Me preocupa que en algunos pacientes puedan serlo, y los psiquiatras en 50 años se preguntarán por qué no hicimos más para averiguarlo", añade Benoit Mulsant, también coautor del estudio que recoge la revista Psychotherapy and Psychosomatics.Con todo, hay que tener en cuenta que se trata de un estudio observacional y, por tanto, los expertos no pudieron extraer conclusiones sobre la causalidad pero los autores creen que los antidepresivos perturban el funcionamiento de las monoaminas (sustancias bioquímicas importantes como la serotonina y la dopamina), y estos neurotransmisores tienen importantes funciones no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo."Interrumpir el funcionamiento de la serotonina puede, por lo tanto, tener diferentes efectos adversos, que pueden contribuir a un riesgo de muerte de muchas maneras diferentes".