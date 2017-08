¿Por qué estás más cansado que nunca?

(Tomada de la Red)

Cuando no tienes nada que hacer, quieres dormir o relajarte probablemente recurres a Netflix, y parece que no nos deja alejarnos de la pantalla... ¿Cuántas veces recientemente te ha preguntado si quieres seguir viendo la serie? Estudios anteriores dicen que no hay nada malo con un poco de tiempo extra frente a la televisión, pero la nueva investigación pide diferir, y esto tiene mucho que ver en tu insomnio últimamente.El estudio realizado por la Universidad de Michigan y la Escuela de Leuven para la Investigación de Comunicación de Masas en Bélgica, informa que el exceso de maratones de series causa mala calidad de sueño, aumento de fatiga e insomnio, mientras que la televisión normal no lo hace. Y este fenómeno está en aumento en todo el mundo, indica Muy Interesante Para el estudio, investigadores encuestaron a 423 adultos entre las edades de 18 a 25. Un 81% de los encuestados informó que ven maratones de series. Las mujeres reportaron el doble de la observación compulsiva de hombres.Además de informar sobre sus hábitos de visualización, a los participantes se les preguntó acerca de la calidad del sueño, la fatiga y el insomnio, así como la frecuencia que vieron series televisor el mes anterior. Las personas que abusaron de las series experimentaron más fatiga y una calidad de sueño más pobre.Según el coautor del estudio, Liese Exelmans, los participantes del estudio podrían satisfacer las siete a nueve horas de sueño necesarias cada noche, pero eso no significa que la calidad del sueño sea alta.La razón por la que las personas adictas a las series tienen problemas para quedarse dormidos o no duermen también puede estar atado a sus hábitos de visualización. Ya que ver la tele antes de dormir activa la excitación cognitiva y causa un aumento en el estado de alerta mental.Cuando observas estos emocionantes programas de suspenso antes de irte a la cama, puede causar que tu corazón compita y provoque una excitación fisiológica que retrasa la aparición del sueño. Exelmans asegura que la alta energía y el drama de nuestra serie favorita ponen nuestros cerebros en alerta y nos hacen necesitar un período más largo de enfriamiento antes de dormir. Esto a su vez causa una disminución en la calidad del sueño en general.