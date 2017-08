¿Contar las calorías te ayuda a bajar de peso?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Contar calorías para bajar de peso es una estrategia que parece sencilla; después de todo son simples matemáticas.



Pero a la hora de llevarla a cabo, notarás que es mucho más compleja y complicada de lo que imaginabas.



Contar calorías puede ser una herramienta útil para bajar un par de kilos de más. Esto sucede porque bajar de peso es un equilibrio entre las calorías que entran, y las calorías que salen. Obviamente no es algo que todos pueden hacer (porque requiere mucho orden), pero llega a ser súper práctico.



Debes saber cuántas calorías necesitas



El número total de calorías que una persona necesita al día depende de varios factores, incluyendo: edad, altura, peso y actividad física. Un estimado promedio varía entre 1600 y 2400 calorías para una mujer adulta.



Si no sabes exactamente cuántas necesitas tú, consúltalo con un experto. Y si no tienes tiempo para hacer cita, puedes buscar cálculos en la web… aunque no serán tan específicos.



Checa cuántas tienes al día



Una vez que tengas una meta fija, es importante conocer cuántas calorías estás consumiendo al día. De esta forma sabrás cuánto comes y qué puedes hacer para llevar un equilibrio.



Puedes equivocarte con tus estimados



Si eres nueva en esto, es posible que no sepas cuántas calorías tienen ciertos alimentos. Y si no lo entiendes bien, tus matemáticas no serán confiables. Puede que estés comiendo más de lo que necesitas… ¡y no te estás dando cuenta! Para eso puedes confiarte en una app como My Fitness Pal para contar precisamente.



La información incompleta es malísima



Una aplicación o un sitio web pueden ayudarte a saber cuántas calorías hay en tu tazón de pasta, pero las cosas se complican cuando combinas esa pasta con una salsa de tomate o con carne. Puede llegar a ser muy complicado distinguir cuántas calorías han en ciertas recetas, alimentos, productos y platillos.



No todas las calorías son iguales



El conteo de calorías sólo te cuenta una parte de la historia. Verás, hay ciertas calorías de calidad que ayudan a tu cuerpo a funcionar eficientemente. Por ejemplo, las grasas saludables como el aguacate, sirven de gasolina para que el cuerpo queme más calorías.



Lo ideal es enfocarse en este tipo de alimentos, en lugar de las cantidades.



Aún así tienes que comer saludables



Puedes contar las calorías en el helado y las papas a la francesa, pero ese no es el punto. Sin mencionar que podrías sentirte súper mal. Tu cuerpo se sentirá muy diferente si decides alimentarlo con 100 calorías de dulces, o 100 de aguacate.



Esto no es para todos



Contar calorías requiere un orden y buena organización. Algunas personas pueden hacerlo perfectamente, mientras que otras son malas para las matemáticas. Sólo recuerda: si no puedes, hay otra técnica para ti.