¿Cuánto leen los mexicanos?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La población alfabeta de 18 años y más en México, dedica 38 minutos por sesión continua de lectura, no habiendo gran diferencia entre hombres y mujeres, de acuerdo con los resultados del levantamiento de febrero de este año del Módulo de Lectura (Molec), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Por cada 100 personas, 45 contestaron en esta encuesta haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses, 43 leyeron algún periódico en la semana anterior al levantamiento del Módulo, 41 leyeron páginas de Internet, foros o blogs, y 37 leyeron alguna revista en los tres meses anteriores al levantamiento.



De la población considerada en el Módulo, 97.3% es alfabeta, y de este grupo poblacional, 79.7% leyó en el último año por lo menos alguno de los materiales indicados. Más de tres cuartas partes de esta población lectora dice comprender todo o la mayor parte de lo que lee, mientras que 20.4% señala comprender poco o solo la mitad de su lectura.



Por entretenimiento fue la respuesta que dieron 41.2% de los lectores de libros y 63% de los lectores de revistas. En tanto que 65% de quienes prefieren la lectura de periódicos, lo hacen por cultura general.



El lugar donde los lectores de libros, revistas y periódicos prefieren realizar esta actividad es en su domicilio, y en segundo sitio está el centro de trabajo o de estudio.



A pesar del incremento en el uso de las tecnologías de la información, la población lectora de libros, revistas o periódicos, prefiere los formatos impresos.



De acuerdo con los resultados del Módulo en el segundo mes del año, 24 de cada 100 personas declararon haber acudido a la sección de libros y revistas de una tienda departamental; 18 indicaron haber asistido a una librería; 13 visitaron un puesto de libros o revistas usados y 11 declararon haber ido a una biblioteca.



De la población que reportó que le leían sus padres o tutores durante la infancia, se identifica que en mayor proporción la lectura la realizaba la madre (63.1%).



Del total de la población de 18 y más años de edad alfabeta que declaró no leer ningún tipo del material considerado por el Módulo, se identificó que las razones principales por las cuales no se lee, son principalmente por falta de tiempo (40.6%), seguida de falta de interés (26.8%).



Este Módulo genera información estadística sobre el comportamiento lector de la población de 18 y más años de edad que reside en ciudades de 100 mil y más habitantes en México, para que sea utilizada en esfuerzos para el fomento de la lectura.



Los materiales considerados por el Molec son libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de Internet, foros o blogs.