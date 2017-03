La historia detrás de la niña que se la llevó el viento

(Tomada de la Red)

Todos hemos visto el vide de una niña que al llegar a su casa e intentar abrir la puerta, el viento la empuja con todo y puerta y bueno... la niña sale volando. Pero ¿de dónde salió este video? La propia madre de la niña fue quien lo publicó en sus redes sociales , Brittany Gardner‏ quedó tan diverdita junto a su hija Maddie de lo que les sucedió que no evitaron compartirlo en redes sociales. Incluso a la madre se le ocurrió poner de fondo la canción de "Come Fly With Me".Ahora son un fenómeno viral, la niña y su madre han sido invitadas a distintos programas de televisión, el video se ha convertido en gran material para hacer memes y lo mejor que puede hacer su mamá, es compartirlos también.A pesar de que la madre ha sido seriamente criticada en redes sociales, ella se defiende asegurando que la niña no sufrió ninguna herida."Ella estaba asustada y algo avergonzada porque nos reíamos de lo sucedido pero cuando le enseñamos el video, empezó a reír también", dijo la madre en una entrevista.