Fundador de Facebook se llevó el susto de su vida

(Tomada de la Red)

Mark Zuckerberg , conocido por todos por ser el fundador de Facebook, o también conocido por hacer cambios innecesarios a su red social (y no nos quiere poner el botón de "no me gusta") dio alaridos de terror mientras iba a bordo de un automóvil de carrera, conducido por la estrella de NASCAR Dale Earnhardt Jr.El 14 de marzo, Zuckerberg se encontró y conversó con Earnhardt en el "Charlotte Motor Speedway", durante su gira por Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.). El encuentro se realizó en el marco de la promesa que hizo el CEO de Facebook en Año de Nuevo: conocer y conversar con personas de todos los estados de EE.UU.Según palabras del fundador de Facebook, llegó hasta la pista de carreras para aprender un poco más sobre el acontecimiento mundial que significa el NASCAR y "luego ir a dar un paseo rápido" a bordo de un bólido que superó las 160 millas por hora.La página de los 40 señala que la experiencia fue compartida en vivo por el mismo Zuckerberg a través de Facebook Live. Allí se le vio ocupando el asiento de copiloto del automóvil de Earnhardt para satisfacer una 'necesidad' de velocidad.Sin embargo, la emoción inicial de Zuckerberg se convirtió en momentos de terror cuando el piloto de carreras aceleró en la pista del "Charlotte Motor Speedway", lo que hizo que Mark gritara varias veces.Aun con pánico el fundador de la red social más conocida se expresó así: "¡Qué experiencia más loca!" y agregó que fue "asombroso" el paseo en carro. "Puedes realmente sentir el apretón mientras el coche gira en las curvas", describió durante la transmisión en vivo.