¿Cómo limpiar las brochas de maquillaje?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las brochas de maquillaje deben estar siempre limpias, porque los contaminantes y el producto queda acumulado entre su pelo y pueden causar acné u otros padecimientos.



Para limpiar tus brochas debes seguir los siguientes y sencillos pasos:



1. Las brochas de maquillaje se clasifican en dos grupos: las de pelo natural y las de sintético. Ambas deben tratarse de la misma manera, para que sus cerdas no se deformen o despeguen.



2. Compra un jabón líquido no tóxico o uno especial para brochas



Si no encuentras algún producto con esas características; usa tu limpiador facial.



3. Coloca unas gotas de jabón en un recipiente de vidrio o plástico, humedece la brocha y frota su pelo con el producto suavemente.



4. Posiciona las cerdas de la brochas hacia abajo y ponlas debajo de un chorro de agua fría, cuidando que el líquido no caiga sobre la unión del pelo y la virola, porque se puede despegar.



5. Remueve el exceso de agua con una toalla de papel y deja secar en posición horizontal.