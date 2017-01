Las bondades de la naranja

(Tomada de la Red)

Se han vuelto tan habituales en nuestra dieta que pasamos por alto muchos de sus beneficios. Aquí te los recordamos para que las disfrutes con plena conciencia.



¿Hace cuánto tiempo que no te comes una naranja? No en jugo o como parte de una bebida o receta. Como el fruto que es: retirando la cáscara, limpiando los residuos de albedo, sacando las semillas y abriendo gajo por gajo. Incluso la imagen de hacerlo es deliciosa y justo, estas características forman parte de su éxito y beneficios.



Las naranjas son originarias de la región sureste de Asia. Incluso, hay quien ha investigado su aparición 3,000 años A.C. en la región norte de Australia.



Su cultivo y denominación se calcula alrededor de unos 2,500 años A.C. cuando el fruto finalmente fue relacionado con la palabra sánscrita ‘narang’ que significa aromática o perfumada.



Hoy sabemos que es uno de los frutos de mayor consumo en el mundo, superior incluso a los frutos originales de los cuales evolucionó pues, la naranja es un híbrido entre la toronja y la mandarina ¡eso justifica su balance perfecto de sabor! Por cierto, tal vez nunca lo hayas notado pero, la mayoría de las naranjas está formada por once gajos.



Beneficios:



– Sólo 100 gramos de naranja aportan 90% del consumo diario necesario de vitamina C.



– Un vaso chico de jugo es suficiente para que un niño mantenga un conteo adecuado de hemoglobina pues, contribuye con la absorción de hierro en la sangre.



– El consumo de naranja favorece la digestión e, incluso, promueve la correcta absorción de los nutrientes de los alimentos.

– Para niños, la naranja es una fuente natural de minerales como cobre, magnesio, zinc, hierro, manganeso y calcio, con lo cual, fortalecen sus huesos contra el raquitismo.



– Por su alto contenido de vitamina A, beta carotenos, luteína, beta criptoxantina y otros flavonoides y fitonutrientes, ayuda a mantener sana la membrana mucosa del ojo.



– Como efecto de su alto contenido de vitamina C, el consumo de naranja promueve la producción de colágeno. De este modo, evitas problemas como el sangrado de encías o la pérdida de piezas dentales relacionadas con la deficiencia de esta vitamina.



– Contiene un compuesto conocido como hesperidina. Si bien la mayor concentración está en la cáscara, esta sustancia ha sido reconocida como coadyuvante en el control y reducción de colesterol en la sangre y, en combinación con el magnesio, como un controlador natural de la presión arterial.



– Es una fuente rica de ácido fólico, favorable para mujeres embarazadas y claro, para el desarrollo y funcionamiento correcto de nuestro cerebro.



– Estudios demuestran que el consumo de habitual de consumo de naranja ha sido efectivo en tratamientos de reducción de cálculos renales.



– Una sola naranja concentra poco más de 170 nutrientes que, entre otras, tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.