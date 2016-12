Tips para obsequiar el perfume perfecto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En ésta temporada que está llena de fiestas, intercambios navideños y grandes detalles, queremos recomendarte dos perfumes que seguramente te harán quedar súper bien con esa persona especial.



1.- Mad Love de Katy Perry



Este perfume te lo podemos describir como súper adictivo desde el inicio, esta juguetona fragancia sexy y frutal/floral abre con la suculencia del Sorbete de Manzana y Fresa Mara de Bois mezcladas a la perfección con la frescura de la deliciosa Toronja Rosada.



La fragancia cuenta también con notas medias de pétalos de Peonía, suave Jazmín bañado por el sol, y la hipnotizadora atracción de la Flor de Corazón Sangrante, cautivan los sentidos. Una calidez indulgente se crea en el fondo con la seducción de la Madera de Coco, Almizcle y el siempre sensual Sándalo.



Se dice que la esencia de la flor de Corazón Sangrante purifica y fortalece el Chakra del Corazón, creando una actitud sincera, emociones calmantes, y el volver a invitar al espíritu del amor dentro del cuerpo y el alma.



Su botella de Cupido es de cristal basado en las clásicas botellas redondas de pociones, y ha sido sumergida en el color favorito de Cupido, rosa claro. La flecha de Cupido está demostrada prominentemente en el liso cuello del frasco.



El frente de la botella cuenta con un sello en relieve con forma de corazón inspirado por los sellos de cera usados clásicamente en las cartas de amor. La capa marmórea es el toque final. Y como todo amor, es única en su clase.



2.- By Invitation de Michael Buble



El autoproclamado “romántico empedernido” reunió a un equipo de expertos en fragancias para crear una muy especial para sus fans.



“No es un secreto que soy un romántico empedernido. Está en cada nota que canto y en cada canción que escribo. La idea era crear una “invitación” especial para mis fans a mi nuevo mundo de fragancias.



Estoy invitando a las mujeres a disfrutar un hermoso aroma que representa mi gusto personal y mi imaginación. By Invitation es lo que yo llamaría “amor en una botella” comentó Bublé.



El aroma de By Invitation se puede describir como un glamoroso aroma floral oriental, que contiene a la vez, las flores icónicas del amor.



La fragancia cuenta también con altas notas tentadoras de frutos rojos y bergamota con notas de corazón añadidas de lirios del valle, jazmín silvestre y las inflexiones picantes de peonía, By Invitation está envuelta con una base de cálida madera de sándalo, almizcle y vainillas adictivas.



El cantante también trabajo con un equipo creativo para diseñar el icónico y elegante frasco redondo. El frasco se suspende en un hermoso brazalete de oro que hace referencia a la joyería de lujo.



El diseño de la tapa desprendible es un vistazo a los atomizadores de fragancias clásicas del pasado. El lujo de la fragancia continúa en el diseño de la caja. La rica y opulenta combinación de color crema y oro evoca la alta calidad de la fragancia.



By Invitation es el resultado de la colaboración de Bublé con la destacada perfumista francesa Karine Dubreuil-Sereni. Así que ya lo sabes si quieres quedar realmente bien con tu mejor amiga, tu jefa o familiar, nada como estos aromas.