Estos son algunos nombres prohibidos en 5 países

Si crees que puedes ponerle a tu bebé el nombre que te se te ocurra, deberás pensarlo dos veces, al menos si vives en alguno de los países que te vamos a presentar, ya que están prohibidos…Ha sido tanta la proliferación de niños que se llaman Optimus Prime, Hitler, Superman, Walt Disney, entre otros, que 12 países en el mundo han legislado para impedir a los fanáticos, graciosos o ignorantes padres, que les pongan ciertos nombres.Actualmente se cuenta con una lista de 61 nombres prohibidos debido a que pueden causar burlas al niño.Nombres como Rambo, Hermione, Batman, Facebook, Escroto, o aquellos que suenen al clásico albur de los mexicanos, como Jorge Nitales…Aquí tienen unas reglas muy particulares: está prohibido usar un apellido ya registrado en el Registro de Población de Noruega como nombre del bebé, por lo que los apellidos más comunes, como Olsen, Larsen, Haugen, Johansen, Hansen, no pueden ser utilizados.Nombres que en español significan: Serpiente, Loco, Cabeza Apestosa, Relaciones Sexuales, Jorobado, además están prohibidos los insultos, nombres de platillos de comida, animales o los personajes de la realeza.El gobierno portugués es bastante estricto con los nombres: tienen un listado de 82 páginas con todos los nombres que no se les pueden poner a los niños en ese país; entre los más destacados están: Vikingo, Nirvana, Rihanna, Sayonara, Jimmy, además de los nombres que tengan que ver con cuestiones de género y con las tradiciones portuguesas.En este país existe una lista de siete mil nombres preaprobados. Si el que elegiste no está en la lista, la Universidad de Copenhague y el Ministerio de Asuntos Eclesiásticos lo revisarán y decidirán si lo puedes usar o no.Si piensas en Asno, Ano, Plutón, Jakobp, Ashleiy, olvídalo…