Una niña le pide por carta a Peña Nieto que "deje de robar"

(Tomada de la Red)

https://t.co/yKZOUQGNxD “Están matando gente inocente”: la carta de una niña de Madera a Peña Nieto pic.twitter.com/onVii0NA2d — Elpuntero (@elpuntero_mx) 20 de octubre de 2017

La inseguridad y la lucha entre los cárteles de la droga llevaron a una niña mexicana de sexto curso de primaria del municipio de Ciudad Madera, en el norteño estado de Chihuahua, a escribir una carta en la que exige al presidente Enrique Peña Nieto que ya no robe y que México sea seguro.El maestro de la menor, Iván Valdez, subió la misiva, fechada el pasado 19 de octubre, a su perfil de Facebook, donde se volvió viral, informó la revista 'Proceso'.Sin embargo, el perfil del profesor no se pudo encontrar tras la difusión de la carta.La menor relata la situación que se vive en Ciudad Madera, donde "están matando gente inocente y se está acabando toda la seguridad, porque la gente ya no quiere salir".También explica que la "gente anda con miedo" debido a la guerra contra el narcotráfico que emprendió el expresidente Felipe Calderón, lo que "hizo que los mexicanos se pelearan".Asimismo, le pide a Peña Nieto que, "como presidente", haga "algo por Madera y no solo estar robando como lo está haciendo todos los años que ha estado de presidente". "Ojalá algún día acabe la delincuencia y usted deje de robar, le exijo que en un futuro México sea seguro", reza la carta de la niña.Ante la situación de inseguridad, el gobernador Javier Corral, ha reconocido que el Estado no tiene la fuerza suficiente para contener al crimen organizado en la región de la sierra, donde se presentaron hechos violentos en Madera, Uruachi, Gómez Farías y Cuauhtémoc.